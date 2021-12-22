Годовалый ребёнок пострадал в ДТП на трассе в Сокольском районе

22.12.2021 [Происшествия]

В Сокольском районе ребёнок пострадал при столкновении «Шевроле Круз» и «Лексус».

Авария произошла на 497 километре автодороги Москва-Архангельск 21 декабря около 19:35. По предварительным данным, 29-летний водитель «Шевроле» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Лексусом.

Пострадавший ребёнок — годовалая девочка — находился в «Шевроле». Она получила травмы, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Ранее NewsVO сообщал о том , что в Вологде на Октябрьском мосту столкнулись четыре машины. Один из водителей также не выдержал безопасную дистанцию.

Тэги: авария, пострадал ребенок
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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