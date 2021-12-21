Четыре машины разбиты в результате аварии в Вологде

21.12.2021 [Происшествия]

В Вологде в результате ДТП оказались разбиты четыре автомобиля. Авария случилась накануне на Октябрьском мосту.

По предварительной информации городского отдела ГИБДД, виновником аварии стал водитель Киа Рио, который двигался по мосту в сторону Заречья. Мужчина не выдержал нужную дистанцию до впереди идущего автомобиля ВАЗ-2114.

После столкновения Киа Рио откинуло на встречную полосу, где легковушка столкнулась с паркетником Тойота Рав 4. В свою очередь Тойоту откинуло на автомобиль Дэу Нексия, который, как и Тойота, двигался в сторону центра.  

«В результате ДТП пострадала 72-летняя женщина, сидевшая на пассажирском сидении автомобиля Киа Рио. Женщина травмирована, назначено амбулаторное лечение», — пояснили в отделе ГИБДД.

Тэги: ДТП, Октябрьский мост

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