Новогодняя ярмарка пройдет в Вологде на площади Революции с 25 по 30 декабря с 10:00 до 20:00.

– Участниками станут индивидуальные предприниматели, торговые предприятия, владельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, мастера и ремесленники. Организатором мероприятия выступает городской «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма», – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Здесь можно будет приобрести фермерские продукты к праздничному столу, а также работы вологодских мастеров-ремесленников в качестве подарков близким.

– На ярмарке можно будет купить молочную продукцию, мясные и колбасные изделия, рыбу, сыр, в том числе козий, кондитерские изделия, консервацию и соленья. Также продавцы представят чай из чаги, квашеную капусту, серые щи, цукаты, конфеты, варенье, джемы, мармелад. Вологжане смогут приобрести и новогодние подарки: современные украшения ручной работы, елочные игрушки, ароматические сувенирные свечи, аромасаше, автопарфюм, формовые новогодние свечи и подарочные боксы. Мастера-ремесленники представят льняных кукол, сувениры, валенки и тапочки ручной работы, – сообщается в пресс-релизе.

25 декабря в рамках ярмарки пройдет гастрономический фестиваль, где несколько вологодских ресторанов представят свою продукцию, угостят гостей ярмарки экзотическими блюдами и новогодними напитками. Будет организована фотозона и живая музыка.

Ранее NewsVo рассказывал, что в канун праздников в Вологде будут работать шесть елочных базаров.