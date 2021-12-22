Новогодняя ярмарка пройдет в Вологде на площади Революции с 25 по 30 декабря

22.12.2021 [Общество]

Новогодняя ярмарка пройдет в Вологде на площади Революции с 25 по 30 декабря с 10:00 до 20:00. 

– Участниками станут индивидуальные предприниматели, торговые предприятия, владельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, мастера и ремесленники. Организатором мероприятия выступает городской «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма», – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Здесь можно будет приобрести фермерские продукты к праздничному столу, а также работы вологодских мастеров-ремесленников в качестве подарков близким.

– На ярмарке можно будет купить молочную продукцию, мясные и колбасные изделия, рыбу, сыр, в том числе козий, кондитерские изделия, консервацию и соленья. Также продавцы представят чай из чаги, квашеную капусту, серые щи, цукаты, конфеты, варенье, джемы, мармелад. Вологжане смогут приобрести и новогодние подарки: современные украшения ручной работы, елочные игрушки, ароматические сувенирные свечи, аромасаше, автопарфюм, формовые новогодние свечи и подарочные боксы. Мастера-ремесленники представят льняных кукол, сувениры, валенки и тапочки ручной работы, – сообщается в пресс-релизе.  

25 декабря в рамках ярмарки пройдет гастрономический фестиваль, где несколько вологодских ресторанов представят свою продукцию, угостят гостей ярмарки экзотическими блюдами и новогодними напитками. Будет организована фотозона и живая музыка. 

Ранее NewsVo рассказывал, что в канун праздников в Вологде будут работать шесть елочных базаров. 

  • С 17 по 31 декабря – между домами №27 и №29 на улице Новгородской, а также между домами № 6 и №8 на улице Маршала Конева. 
  • С 21 по 30 декабря – у дома №134 на улице Ленинградской и у дома №2 на Торговой площади. 
  • С 24 по 30 декабря – между домами № 68 и №70 на улице Герцена, а также у дома № 16 на улице Текстильщиков.
     
Тэги: ярмарка, новый год, фермеры, мастера, народные промыслы, продукты, подарки

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