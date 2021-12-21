Заливать лед на стадионе «Динамо» для матча чемпионата России будет машина из Архангельска

На стадионе «Динамо» продолжаются работы по подготовке льда для матча чемпионата России по хоккею с мячом.

«Подготовка к матчу чемпионата России „Суперлига 2021-2022“ выходит на финишную прямую. В Вологду из Архангельска прибыла специальная ледозаливочная машина и ее водитель. Технику предоставил местный хоккейный клуб „Водник“. Машина нужна для заключительного этапа заливки льда и его выравнивания. Игра пройдет в пятницу, 25 декабря, а уже 26 декабря планируем открыть массовые катания», — прокомментировал начальник управления физкультуры и массового спорта Вологды Дмитрий Жиобакас.

Готовятся к матчу и любители хоккея с мячом. В эти выходные прошел матч кубка города на хоккейном корте на улице Горького, 81. В соревнованиях приняли участие три команды: «Медведи», «Ветераны» и «Викинг».

«В Вологде есть три площадки, на которых проходят тренировки по этому относительно новому для нас виду спорта. Есть заинтересованные жители, игроки в классический хоккей, ветераны. Планируем активно развивать хоккей с мячом в Вологде», — поделился председатель вологодской областной федерации по хоккею с мячом Игорь Суворов.

Матч чемпионата России по хоккею с мячом состоится 25 декабря в 12:00 на стадионе «Динамо». На поле встретятся московское «Динамо» и красноярский «Енисей». Специально к турниру в областную столицу из Москвы привезут трофеи ХК «Динамо»: Кубок и Суперкубок России, а также Кубок европейских чемпионов. Зрители смогут сделать фото на память, — сообщает пресс-служба администрации города.

Билеты на игру можно приобрести в концертных кассах Вологды. В связи с санитарными ограничениями трибуны будут заполнены только на 50%, количество билетов ограничено. Совершеннолетние зрители должны будут предъявить на входе QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе, а также иметь при себе паспорт. Также принимается ПЦР-тест, сделанный в течение последних трех суток.