Из-за мороза родителям Вологды и Череповца разрешили не отправлять детей в школу

21.12.2021 [Общество]

Из-за мороза родителям Вологды и Череповца разрешили не отправлять детей в школу. Ситуацию прокомментировали мэры двух крупнейших городов Вологодской области.

– Синоптики предупреждают о резком похолодании, до -30С. Снова возникли вопросы по школьникам и урокам. Занятия мы не отменяем, за исключением тех классов, которые выведены на карантин по заболеваемости. Для понимания родителей, в целом мы руководствуемся следующими ориентирами от Роспотребнадзора, – говорит мэр Вологды Сергей Воропанов.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, учебный процесс приостанавливается:

  • для 1-5 классов – от минус 27 и ниже – в безветренную погоду, от минус 25 и ниже – в ветреную;
  • для 6-9 классов – от минус 35 и ниже в безветренную погоду, от минус 30 и ниже – в ветреную;
  • для 10-11 классов – от минус 40 и ниже в безветренную погоду, от минус 35 и ниже – в ветреную.

– Если семья живет далеко, и на улице очень холодно, за родителями, конечно, остаётся право не отправлять ребенка в школу, но в этом случае обязательно предупредите классного руководителя, – добавил Сергей Воропанов.

Мэр Череповца Вадим Германов, также оставил право решения за родителями.

– Школы и детские сады в Череповце продолжают работать в обычном режиме, но на этой неделе туда можно не ходить, – говорит он. – Внеплановых обязательных каникул из-за холодов не будет. Однако, если вы считаете, что ребёнку лучше остаться дома, проблем из-за этого не возникнет. Просто сообщите о своём решении воспитателю или классному руководителю. Для школьников, оставшихся дома, будет организовано электронное обучение.

Ранее NewsVo рассказывал, что 21 декабря, температура воздуха опустится в Вологде до отметки в -30 градусов. Пик холода придется на среду, когда ночью столбик термометра будет показывать -31 градус. Но уже в четверг, 23 декабря, морозы начнут постепенно отступать. 

Кстати, рекордно морозная температура в Вологде в самую длинную ночь – с 21 на 22 декабря – была зафиксирована в 1955 году. Тогда температура воздуха опустилась до -35,3 градусов.

Тэги: мороз, школьники, школы, детские сады

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