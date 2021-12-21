Сегодня наступает астрономическая зима

21.12.2021 [Общество]

Сегодня, 21 декабря, в северном полушарии наступает астрономическая зима. В Вологодской области предстоящая ночь станет не только самой длинной, но еще и очень холодной. Температура воздуха по области опустится до -32 градусов. Впрочем, как говорят вологодские синоптики, до исторических рекордов температура вряд ли упадет. В Вологде наиболее холодной эта ночь была в 1955 году, когда температура воздуха опустилась до -35,3 градусов.

По словам сотрудников вологодского Гидрометцентра, начиная с четверга, 23 декабря, морозы начнут ослабевать.

«Прохождение североатлантического циклона по северу европейской части России будет способствовать развороту ветров на юго-западное, а в последующем на южное направление, пойдет небольшой снег. В ночь на четверг в центральных и восточных районах области ожидается до -30 градусов, на западе чуть теплее — до -20 градусов. Днем потепление продолжится, ожидается температура от -10 до -15 градусов», — рассказала ведущий синоптик вологодского Гидрометцентра Ольга Рыкованова.

В ночь на пятницу, 24 декабря, наиболее низкие температуры останутся на востоке — до -26 градусов, на остальной территории региона от -11 до -16 градусов. При прохождении атмосферного фронта пройдет снег, утром усилится ветер, возможна метель.

Тэги: зима, мороз
фото: Роман Ильин

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