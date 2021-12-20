Новый вариант размещения Флотского моста прорабатывают вологодские проектировщики

20.12.2021 [Общество]

Альтернативный вариант расположения Флотского моста, учитывающий перспективную застройку и развитие промышленных зон города, был выработан в ходе ряда встреч представителей городской администрации и проектировщиков с жителями. Речь идет о варианте строительства инженерного сооружения в створе улицы Карла Макса с одной стороны реки и в створе улицы Турундаевской — с другой.

Сейчас продолжаются предпроектные работы, которые должны определить оптимальный вариант размещения мостового сооружения, соединяющего микрорайон Водники с центральной и южной частями города. Первые несколько вариантов строительства моста в створе Флотского переулка проектировщики представили на обсуждение жителей в конце октября. Но в ходе встреч был взят на рассмотрение еще один перспективный вариант — через улицу Карла Маркса –Турундаевская. Он учитывает перспективное развитие города, в частности, в районе улиц Архангельской и Конева, а также потенциал промышленных зон на этой территории.

«Задача предпроектных работ состоит в том, чтобы найти правильный вариант размещения объекта. Строительство моста через улицы Карла Маркса и Турундаевская будет детально рассматриваться проектировщиками, и они дадут заключение о технической возможности такого варианта, его стоимости, объему изымаемых территорий и так далее», — пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Предполагается, что мост сместят почти на 700 метров по сравнению с изначально предложенным проектом, а строительство разобьют на три этапа. Первый, куда и входит непосредственно мост, — участок от кольцевого пересечения улиц Пугачева и Карла Маркса с выходом через промзону на улицу Турундаевскую. Этот этап будет самостоятельным, так как существующая дорожная сеть позволит водителям с улицы Турундаевской выехать на Советский проспект, а затем в центр города или в южный микрорайон. Следующие два этапа включают ремонт и строительство дорожной сети от улицы Турундаевской с выходом на Конева, — сообщает пресс-служба администрации города.

При составлении проекта будущего моста инженеры учитывают ландшафтные особенности, характеристики почвы, характеристики инженерного сооружения, размеры транспортной магистрали, а также пиковые нагрузки.

 

Тэги: мост, администрация города, малое транспортное кольцо

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