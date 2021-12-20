Жители Вологды могут подарить детям и подросткам с особенностями развития занятия спортом

Возможность заниматься спортом могут подарить жители Вологды детям и подросткам с особенностями развития.

Акцию #салютвпомощь запустила Межрегиональная экологическая и благотворительная общественная организации «Зелёный полюс».

– Мы предлагаем зайти в 2022-й год с новой традицией: вместо запуска салюта дарить детям с особенностями развития возможность заниматься спортом круглый год! – рассказал NewsVo Андрей Карягин, президент «Зелёного полюса». – Поэтому запускаем новогоднюю благотворительную акцию #салютвпомощь, в которой каждый может принять участие и подарить занятия адаптивным спортом детям и подросткам с особенностями развития.

Ранее NewsVo рассказывал, что «Зелёный полюс» организовывает занятия спортом для детей с особенностями развития в рамках проекта «Я знаю – ВСЁ возможно». За три года в проекте приняли участие более 150 вологодских детей с особенностями развития. Благодаря проекту они впервые в жизни встали на горные лыжи, ролики и участвовали в командных играх. Спорт для многих из них стал неотъемлемой частью жизни.

– Стоимость 1 занятия спортом для ребенка с особенностями - 1000 рублей в час, а стоимость салюта из 9 залпов - 1000 рублей в минуту, – говорят организаторы акции. – Мы предлагаем не пускать деньги на ветер и отказаться от покупки салюта, а сэкономленные средства пожертвовать на оплату занятий спортом для детей с двигательными и ментальными нарушениями.

Сделать подарок детям можно на сайте акции salut-greenpole.ru

