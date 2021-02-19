Всероссийские соревнования по горным лыжам среди детей с особенностями здоровья пройдут в Вологде

19.02.2021 [Общество]

VI Всероссийские Старты Мечты пройдут на базе горнолыжного комплекса в Центре развлечений «Y.E.S.» в Стризнево под Вологдой с 1 по 4 марта. Это соревнования по горнолыжному спорту среди детей с особенностями развития.

В состязаниях примут участие более 70 юных спортсменов из 19 регионов: из Ижевска, Челябинска, Вологды, Москвы, Иркутска, ХМАО, Омска, Норильска, Новосибирска, Подмосковья, Мурманска, Сочи, Барнаула, других городов и регионов России.

Вологодскую область на мероприятии представят 16 детей в возрасте от 3 до 16 лет. 

Всероссийские Старты Мечты будут проводиться уже в шестой раз, исключение составил только прошлый – 2020 год. Впервые эти всероссийские соревнования пройдут в Вологде.

В рамках соревнований пройдет Всероссийская конференция инструкторов Программы комплексной реабилитации личности «Лига мечты», будут организованы круглые столы, модераторами которых будут известные эксперты, проведены семинары и лекции, состоятся встречи с общественностью и представителями власти.

Один из семинаров для инструкторов по работе с детьми с РАС проведёт Игорь Леонидович Шпицберг - руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир», член Правления Международной Ассоциации «Autism Europe», член Экспертного Совета министерства просвещения Российской Федерации по вопросам комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра.

Официальное мероприятие VI Всероссийских Стартов Мечты и соревнования участников состоятся 3 марта  в Центре отдыха и развлечений «Y.E.S.» Вологодская область, Вологодский район, посёлок Стризнево, начало в 10.00.

«Лига мечты» – это программа эффективной реабилитации и социализации для людей с детским церебральным параличом, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения и другими ограниченными возможностями здоровья с помощью занятий горными лыжами, роллер-спортом и командными играми.

Основатели проекта Сергей и Наталья Белоголовцевы, перепробовав все возможные методики лечения для сына Евгения с диагнозом ДЦП, однажды решились на эксперимент и поставили парня на горные лыжи. Уже спустя две недели занятий стало очевидно, что адаптивный спорт – самый эффективный метод реабилитации ДЦП и других ограниченных возможностей здоровья.

Проект был запущен в январе 2014 года изначально на базе пяти горнолыжных курортов Москвы и Подмосковья. Сейчас эта реабилитационная программа помогает уже тысячам детей и взрослых с ограниченными возможностями в нескольких регионах России.

Ранее NewsVo рассказывал, что в рамках этой программы дети с особенностями развития могут заниматься горнолыжным спортом бесплатно. В Вологде этот проект реализует благотворительная организация «Зелёный полюс», а занятия проводятся на базе Центра отдыха и развлечений в Стризнево.

В преддверии состязаний «Зелёный полюс», Центр отдыха и развлечений «Y.E.S.» и Лига Мечты в рамках проводят конкурс рисунков. Победители получат ценные призы.

Условия конкурса:

1. Нарисовать рисунок на тему занятий адаптивными горными лыжами/роликами/командными играми/скалолазанием.

2. До 27 февраля 2021 года включительно прислать фото рисунка в сообщения группы «Я знаю - ВСЁ возможно!» или Анне или на почту: greenpole@list.ru,
а оригинал рисунка принести по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 5В в любой день с 9.00 до 17.00 (на пункт охраны) или выслать почтой по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 19А, корп.1, оф.37, МЭБОО «Зелёный полюс» с пометкой: Конкурс рисунков или привезти с собой в Вологду, если вы - участник соревнований.

3. Принять участие может любой ребенок или группа детей в возрасте от 3 до 18 лет включительно.

4. Победителей конкурса определит жюри в составе: Директора АНО «Лига мечты» Натальи Белоголовцевой, Директора Центра отдыха и развлечений «Y.E.S» Дмитрия Паутова, Президента МЭБОО «Зелёный полюс» Андрея Карягина. Предусмотрены ценные призы за I, II и III место, шесть поощрительных призов и один приз зрительских симпатий.

5. Награждение состоится 3 марта 2021 года в 12.00 на VI Всероссийских Стартах Мечты по горным лыжам, которые будут проходить в Центре отдыха и развлечений «Y.E.S», п. Стризнево, Вологодского района, Вологодской области.

Важно:
*от одного участника (или группы участников) принимается только ОДИН рисунок;
*укажите имя и фамилию участника (ов) на лицевой стороне рисунка;
*по возможности рисунок должен быть нарисован самим ребенком, в ином случае - привлеките к процессу ребенка на столько, на сколько это возможно;
* в конференц-зале VI Всероссийских Стартов Мечты будет организована выставка рисунков участвующих в конкурсе;
* рисунки будут опубликованы на интернет ресурсах организаторов;
*победитель забирает подарок самостоятельно или оплачивает почтовые/курьерские расходы.

По вопросам конкурса рисунков и возможности предоставления дополнительных призов можно обратиться по телефонам: +7 921 123 79 28 (Анна) или +7 8172 561 000 (Андрей)

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