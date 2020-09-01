В Вологде дети и молодые люди до 22 лет с особенностями развития смогут заниматься спортом бесплатно

Вологодская благотворительная организация «Зелёный полюс» получила грант в 3 983 256 рублей на организацию занятий спортом для детей с особенностями развития.

В течение года команда проекта будет создавать условия для бесплатных занятий адаптивными видами спорта по нескольким направлениям: «Лыжи мечты» - горнолыжный спорт , «Лыжи мечты.Ролики» - роллер и беговелоспорт, «Лыжи мечты. Игры» - командные игры различной направленности.

Всего в течение года в проекте смогут принять участие 60 человек – это дети в возрасте от 3-х лет и молодые люди до 22 лет с особенностями развития и с обязательной вертикализацией тела, проживающие на территории Вологды и Вологодского района.

Занятия буду проходить как индивидуально, так и в малочисленных группах с соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм и под контролем врача-невролога.

Основная цель занятий – физическая реабилитация и социальная адаптация детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья.

- Альтернативных программ реабилитации в Вологодской области нет, - рассказал NewsVo куратор проекта Андрей Карягин. - Это второй грант президента РФ, выигранный нашей организацией. Первый - «Лыжи мечты - Y.E.S.» - мы реализовали в прошлом сезоне. Бюджет проекта составляет более 5 миллионов рублей. Из них 3 983 256 рублей - средства гранта.

За время реализации проекта организаторы планируют закупить специализированное оборудование для проведения занятий, обучить 4-х инструкторов и сформировать, таким образом, материально-техническую базу проекта, чтобы в дальнейшем создать в Вологодской области круглогодично действующий Единый центр по адаптивным видам спорта.

Контакты организаторов и новости проекта - на сайте и в группе проекта в социальной сети.