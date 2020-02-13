Детей с ограниченными возможностями здоровья бесплатно учат кататься на горных лыжах в Стризнево

13.02.2020 [Общество]

Второй сезон проекта «Лыжи мечты — Y.E.S.» для детей с ограниченными возможностями здоровья реализует в Вологде экологическая и благотворительная общественная организация «Зеленый полюс». По словам куратора проекта Андрея Карягина, принять участие в нем могут дети от 3 лет и молодые взрослые до 22 лет с двигательными нарушениями различного генеза, заболеваниями органов слуха и зрения, с обязательной вертикализацией тела. 

— Занятия проводятся в Центре «Y.E.S.» в Стризнево с декабря по апрель, — говорит Андрей Карягин. — Это абсолютно бесплатные терапевтические занятия по горным лыжам, дающие отличные результаты в социализации и реабилитации заболеваний. В зависимости от результатов обязательного бесплатного медицинского осмотра, участникам назначается курс от 10 до 15 занятий, 2-3 раза в неделю. Занятия проходят по будням с 10.00 до 17.20, в том числе и со специальным оборудованием. Каждое занятие длится около часа. Занятия проводят тренеры — горнолыжники профессиональные спортсмены, мастера спорта СССР, дополнительно прошедшие специальный курс обучения на базе федерального проекта «Лыжи мечты».

Родители детей, которые участвуют в проекте отмечают, что занятия влияют на детей положительно.

— Пользы много! — говорит вологжанка Ирина Мозалевская, мама Игоря, который занимается в проекте уже второй год. — Возьмём, к примеру, физический аспект. Мы начали с прошлого года. Улучшилась координация, ребёнок стал лучше чувствовать своё тело, стал более уверенным в своих движениях и, соответственно, стал более уверенным в себе. После лыж мы с легкостью освоили самокат и велосипед. Провести час на свежем воздухе, катаясь на лыжах — это всегда замечательно! Немаловажный также аспект - социализация. Детки бывают разные. Очень мало в нашем городе мероприятий, которые можно предложить детям с особенностями развития. Особенно зимой.

По словам Ирины, даже дети, которые раньше не любили зиму, получают массу положительных эмоций на лыжне. 

— Плюс они видят, что рядом также катаются здоровые дети. А здоровые дети тоже видят, что бывают дети с особенностями, и что они тоже поднимаются на склон. Это важно! Потому что инклюзия в нашей жизни очень много значит. А ещё это всё бесплатно. Бесплатного в нашей жизни мало что бывает. Стризнево находится не так уж далеко. Можно добраться и на автобусе, там есть очень удобный маршрут. Мы, например, периодически ездим на автобусе. Для тех, кто ещё не попробовал, рекомендую обязательно попробовать, потому что возможность уникальная.

Ирина также отметила, что  мамы, которые обычно сидят дома с детьми и не имеют возможности оставить их ни на минуту, здесь смогут на время занятия отдохнуть в кафе, пообщаться друг с другом. 

Проект «Лыжи мечты — Y.E.S. » реализуется на средства гранта президента РФ. Подробности и контактные телефоны в группе проекта в соцсети.

Тэги: горные лыжи, гранты
Фото из группы проекта в соцсети

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