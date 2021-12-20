«Чеваката» одержала две победы в чемпионате России с новым тренером

20.12.2021 [Спорт]

В минувшие выходные в десятом туре чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги 1 «Вологда-Чеваката» принимала клуб команды премьер-лиги «УГМК Юниор» из Екатеринбурга.

На прошедшей неделе стало известно об уходе из команды главного тренера Младена Манойловича и на игры против «УГМК Юниор» «Чевакату» выводил Евгений Соловьёв, помощник главного тренера.

Вологжанки показали стабильность в играх с екатеринбургским клубом, набрав в обоих матчах по 88 очков, одержав две победы со счётом 88:63 и 88:56.

Самой результативной у «пчёл» стала Елена Михайлова, которая набрала 15 очков в первом матче и 16 во втором.

После 20 сыгранных матчей «Вологда-Чеваката» вышла на чистое первое место в турнирной таблицы Суперлиги 1, одержав 15 побед и потерпев 5 поражений.

Следующие матчи наша команда проведёт уже после всех новогодних и рождественских праздников. 8 и 9 января 2022 года «Вологда-Чеваката» примет «Спарту& K 2» из Видного.

Тэги: баскетбол, «Вологда-Чеваката»

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде резко упали продажи квартир
В Вологде экс-работница банка «Уралсиб» украла со счетов клиентов 348 миллионов рублей
«Я – не антиваксер, но…» – пульмонолог Александр Дурягин рассказал, как лечат коронавирус в Вологодской области
Предложено новое место для строительства Флотского моста в Вологде – створ улицы Турундаевской
Дорого-богато: в резиденции вологодского губернатора в Устье полным ходом идет ремонт
Ульяна Ланская дала признательные показания по делу об убийстве Сони Жаворонковой
Около 15 силовиков приехали задерживать череповчанку, распылившую в здании ЗСО дихлофос
Руководителя ООО «Строительное управление-35» обвиняют в нарушении прав дольщиков
Недоработки в проекте Некрасовского моста обойдутся бюджету Вологды в 1,8 млн рублей
В Соколе завершено расследование уголовного дела об избиении студента в общежитии техникума

Похожие новости

«Вологда-Чеваката» впервые в этом сезоне проиграла два матча в одном туре

Вологжанки не смогли одолеть соперниц из омского «Нефтяника»

581
0

«Чеваката» вырвала победу у «Спартака» из Санкт-Петербурга за 4 секунды до конца матча

Вологжанки продолжают лидировать в чемпионате России по баскетболу среди женских команд Суперлиги 1

748
0

Вологодские баскетболистки вышли в финал первенства России среди юниорок

Предварительный этап соревнований прошел в вологодском ФОКе «Витязь» с 22 по 26 ноября

1236
0

«Чеваката» вырвала победу у московского клуба МБА с перевесом в одно очко

В целом "пчелки" в очередном туре чемпионата России по баскетболу обменялись победами с москвичками

609
0

Баскетболистки «Чевакаты» укрепились на первом месте в турнирной таблице

Вологжанки одержали две победы над новочеркасским «Платовом» в 6 туре Суперлиги 1

827
0

«Чеваката» возглавила турнирную таблицу чемпионата России по баскетболу Суперлиги 1

В свой актив вологжанки добавили две победы над ивановской «Энергией»

1089
0

«Вологда-Чеваката» упустила возможность возглавить турнирную таблицу чемпионата России по баскетболу

Противостояние с курским «Динамо-Фарм» завершилось с общим счетом 1:1  
 

1006
0

«Чеваката» разделила очки с казанской «Казаночкой»

Вологжанки отдали соперницам одну игру в рамках третьего тура Чемпионата России по баскетболу среди команды Суперлиги 1

606
0

«Чеваката» разгромила казанских соперниц

Встреча «пчелок» с командой «Казаночка» прошла на вологодском паркете

1403
0

«Вологда-Чеваката» возглавила турнирную таблицу первенства России по баскетболу среди команд Суперлиги 1

Вологжанки одержали четыре победы в четырех матчах

1011
0

Баскетбольный клуб «Вологда-Чеваката» принял решение отказаться от абонементов на этот сезон

Как сообщается в группе в ВКонтакте баскетбольного клуба, это связано с заболеваемостью COVID

1467
0

«Вологда-Чеваката» начала новый сезон чемпионата России по баскетболу с двух побед

Вологжанки дважды разгромили «Спарту энд К 2» из подмосковного города Видное

1410
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Чагодощенского района в состоянии наркотического опьянения держал взаперти 13-летнюю девочку
«Чеваката» одержала две победы в чемпионате России с новым тренером
Два человека пострадали в пожаре в поселке Семигородняя в Вологодской области
12-летнюю девочку разыскивают в Чагоде
Выставка текстильных кукол откроется в Вологде 20 декабря
316 новых случаев коронавирусной инфекции выявлены в Вологодской области за сутки
Выставка графики современных художников Тайваня открылась в Вологде
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

6265
0
19.12.2021 [БлогоVO]

Наследие — это не про пыльный сундук с сокровищами, доступ к которому будет у 3,5 искусствоведов

243
0
19.12.2021 [Обзор Прессы]

На страже наследия

494
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика