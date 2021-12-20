«Чеваката» одержала две победы в чемпионате России с новым тренером

В минувшие выходные в десятом туре чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги 1 «Вологда-Чеваката» принимала клуб команды премьер-лиги «УГМК Юниор» из Екатеринбурга.

На прошедшей неделе стало известно об уходе из команды главного тренера Младена Манойловича и на игры против «УГМК Юниор» «Чевакату» выводил Евгений Соловьёв, помощник главного тренера.



Вологжанки показали стабильность в играх с екатеринбургским клубом, набрав в обоих матчах по 88 очков, одержав две победы со счётом 88:63 и 88:56.

Самой результативной у «пчёл» стала Елена Михайлова, которая набрала 15 очков в первом матче и 16 во втором.



После 20 сыгранных матчей «Вологда-Чеваката» вышла на чистое первое место в турнирной таблицы Суперлиги 1, одержав 15 побед и потерпев 5 поражений.



Следующие матчи наша команда проведёт уже после всех новогодних и рождественских праздников. 8 и 9 января 2022 года «Вологда-Чеваката» примет «Спарту& K 2» из Видного.