316 новых случаев коронавирусной инфекции выявлены в Вологодской области за сутки

19.12.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 316 новых случаев коронавирусной инфекции, 365 человек выздоровели, 15 человек умерли. Такие данные 19 ноября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 96 832 пациентам. Большая часть из них — 86 920 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 825 человек.

Тем временем, в Госдуме перед принятием закона о QR-кодах между коммунистами и единороссами произошла потасовка.
 

Тэги: коронавирус, COVID

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