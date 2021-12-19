316 новых случаев коронавирусной инфекции выявлены в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 316 новых случаев коронавирусной инфекции, 365 человек выздоровели, 15 человек умерли. Такие данные 19 ноября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 96 832 пациентам. Большая часть из них — 86 920 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 825 человек.

Тем временем, в Госдуме перед принятием закона о QR-кодах между коммунистами и единороссами произошла потасовка.

