В Госдуме между коммунистами и единороссами произошла потасовка перед принятием закона о QR-кодах

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект об использовании для посещения общественных мест ковидных сертификатов c QR-кодами о прививке, перенесенной болезни или медотводе.

Согласно поправкам в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», совершеннолетние россияне смогут посещать культурные учреждения, места проведения массовых мероприятий, кафе и рестораны, магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек перенес COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Исключение составят аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости», - пишет «Парламентская газета».

Любопытно, что перед пленарным заседанием в Госдуме, где депутаты должны были рассмотреть законопроект о QR-кодах, произошла небольшая стычка между представителями КПРФ и "Единой России". Коммунисты пришли в зал заседания с плакатом "КПРФ против QR-фашизма". Единороссы потребовали убрать плакат и между парламентариями случилась потасовка.

Согласно принятому законопроекту, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, смогут при посещении указанных мест предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у людей с медотводом.