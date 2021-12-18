Второй день без отопления и горячей воды остаются жители нескольких домов в Соколе

18.12.2021 [Происшествия]

Накануне значительная часть районного центра Сокол в Вологодской области осталась без отопления и горячей воды. Причиной стал прорыв на магистральном трубопроводе.

Жители Сокола начали публиковать сообщения на эту тему в районных группах в социальных сетях.

– Уважаемый Олег Александрович, пишу тут обращение. Без вас никак. Вот уже неделю в Соколе проблемы с отоплением. То включают, то выключают. Сейчас в центральной части нет отопления. Говорят, напор дали, но не чувствуется вообще. Холодно, – говорится в одном из таких сообщений.

Представители администрации Сокольского района сообщают, что сегодня, 18 декабря, в центральной части Сокола продолжаются работы по подключению к теплу жилых домов:

– К концу рабочего дня прорыв был устранен, и коммунальщики начали запитывать систему, когда вновь произошла аварийная ситуация на трубопроводе. Причиной стал не прорыв сетей, а неполадки с «задвижками» в районе улицы Кирова. На место выехала аварийная бригада МУП «Коммунальные системы». К 23 часам все проблемы на трубопроводе были устранены, началось запитывание системы, сети начали прогреваться. Но примерно в 2 часа ночи вновь произошел сбой, начались перепады давления в системе отопления, значительная часть ее оказалась завоздушена и не могла нормально работать. Перепады давления сказались и на работе Суворовской ветки.

По словам представителей администрации района, всю прошлую ночь коммунальщики искали причины аварийной ситуации. У утру Суворовская ветка была полностью запитана и удалось развоздушить значительную часть Архангельской ветки. Однако в районе дома №72 была обнаружена утечка в тепловой камере, сейчас ремонтные работы здесь уже завершены. 

Днем начали запитывать систему, постепенно поднимать давление и постепенно подключать многоквартирные дома, расположенные на Архангельской ветке. Суворовская ветка, по словам представителей администрации, уже несколько часов работает в штатном режиме.

– Практически весь штатный состав предприятия сейчас задействован на подключении многоквартирных домов к теплу, – сообщил директор МУП «Коммунальные системы» Иван Буланенков. – И пока весь жилфонд не будет запитан, коммунальщики будут продолжать работать. Управляющие компании также подключены – проводятся работы по развоздушиванию сетей внутри жилых домов и отладка теплового оборудования.

Сообщается также, что центральная бойлерная города Сокола функционирует в штатном режиме, параметры теплоносителя в норме и соответствуют температуре окружающей среды.

Сокольчане продолжают проводить перекличку в социальных сетях. И на момент написания этого материала – 18 декабря 14:00 – тепла нет еще во многих домах Сокола.

Ранее NewsVo рассказывал, что в Соколе к замене старых теплосетей приступили только после вмешательства прокуратуры.

Тэги: отопление, горячая вода, авария, Сокол

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