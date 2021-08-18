В Соколе к замене старых теплосетей приступили только после вмешательства прокуратуры

Жительница Сокола пожаловалась в прокуратуру на ненадлежащее оказание услуг по теплоснабжению в микрорайоне «ЛДК».

— Сокольской межрайонной прокуратурой незамедлительно организована проверка исполнения уполномоченными органами законодательства в сфере ТЭК на предмет соблюдения требований закона о теплоснабжении и предотвращении чрезвычайных ситуаций, по результатам которой в адрес ресурсоснабжающей организации внесено представление по факту ненадлежащей эксплуатации тепловых сетей в микрорайоне «ЛДК» г. Сокола, — сообщает прокуратура Вологодской области.

После вмешательства прокуратуры ресурсоснабжающей организацией был заключен контракт на поставку необходимых материалов, ведутся работы по замене проблемных участков тепловых сетей по улицам Мусинского и Менделеева.

Устранение нарушений закона находится на контроле межрайонной прокуратуры.