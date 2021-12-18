17 человек умерли в Вологодской области от коронавируса за минувшие сутки

18.12.2021 [Происшествия]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 327 новых случаев коронавирусной инфекции, 384 человек выздоровели, 17 человек умерли. Такие данные 18 ноября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 96 516 пациентам. Большая часть из них — 86 555 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 810 человек.

Тем временем глава департамента здравоохранения Алексей Плотников заявил, что вакцинацию в Вологодской области прошли более половины взрослого населения. По его словам, это позволило региону достаточно быстро перейти к снижению количества заболевших, а не висеть на плато высокой заболеваемости на протяжение нескольких месяцев, как это было в пик эпидемии осенью 2020 – зимы 2021 года.
 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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