Почему в Вологодской области совпали рост количества привитых и рост смертности от COVID-19

В Вологодской области пик вакцинации от коронавируса совпал с ростом смертности от этой болезни. Многие противники прививок посчитали, что одно стало логичным следствием другого.

«Почему, чем больше людей вакцинируется, тем больше людей умирает?» – такой вопрос задали вологжане начальнику департамента здравоохранения региона Алексею Плотникову в ходе прямого эфира.

– Почему мы увидели, что у нас рост количества вакцинированных совпал с ростом темпов заболевания, и, соответственно, в связи с ростом заболевших у нас выросла смертность. Потому что наши меры по вакцинации – обязательная вакцинация, введение QR-кодов, стимулирующие меры: раздачи билетов на концерты, лотерея для молодежи, гранты для ветеранских организаций – эти все меры совпали по времени с ростом заболеваемости в целом, – ответил Алексей Плотников.

По словам главы департамента здравоохранения, в случае с ростом заболеваемости работает эпидемиологический закон – организованные коллективы на производствах, в школах и детских садах собрались после каникул и через два инкубационных периода начался прирост заболеваемости. В Вологодской области рост заболеваемости коронавирусом пришелся на вторую половину октября и первую половину ноября.

– При этом обязательная вакцинация некоторых категорий работающих граждан, меры, направленные на стимулирование вакцинации, а также ограничительные меры – это все вышло одновременно практически день в день и привело к тому, что люди пошли прививаться, – пояснил Алексей Плотников. – И у нас совпали два пика – рост количества привитых граждан и пик заболеваемости COVID-19. Так противники вакцинации получили возможность нести в массы этот лозунг про то, что чем больше привитых, тем больше заболевших. Это совершенно неправильно. Это просто совпадение двух процессов.

Также Алексей Плотников заявил, что вакцинацию в Вологодской области прошли более половины взрослого населения, что и позволило региону достаточно быстро перейти к снижению количества заболевших, а не висеть на плато высокой заболеваемости на протяжение нескольких месяцев, как это было в пик эпидемии осенью 2020 – зимы 2021 года.

– Это наша с вами общая заслуга. Я благодарю всех тех, кто пришел на пункты вакцинации и привился! И очень надеюсь, что те, кто еще не принял решение о вакцинации, его обязательно примут, чтобы у нас не случилось той весенней волны, которую мы видели в прошлом году после осенне-зимней, – добавил начальник департамента здравоохранения.

Также он подчеркнул, что риск умереть от COVID-19 среди вакцинированных в десятки раз ниже, чем среди тех, кто не сделал прививку.

