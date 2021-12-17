Экскурсия по выставке «Шедевры Гюстава Доре» пройдет в Вологде 19 декабря

17.12.2021 [Культура]

Тест-экскурсия «Твой «золотой век» по выставке «Шедевры Гюстава Доре» пройдет в Шаламовском доме Вологде 19 декабря.

– В ходе экскурсии ее участники познакомятся с иллюстрациями знаменитого французского художника Гюстава Доре к литературным произведениям, созданным в разные времена, а также смогут определить, в какой культурной эпохе каждый из участников почувствовал бы себя наиболее комфортно, – говорится в анонсе мероприятия.

Ранее NewsVo рассказывал, что на выставке представлены иллюстрации к произведениям, которые принесли Доре всемирную славу. Среди них: «Потерянный рай» Мильтона, «Божественная комедия» Данте, «Атала» Шатобриана, «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Сервантеса, «Приключения Барона Мюнхгаузена» Распе, Басни Лафонтена, «Легенда об оборотне» Л’Эпина, «Волшебные сказки» Перро, а также иллюстрации к Библии, выполненные в технике литографии в конце 19-го века.

Начало экскурсии 19 декабря в 14:00 по адресу: Вологда, Сергея Орлова, 15.

Организаторы также напоминают, что вход на мероприятия в учреждения культуры сейчас возможен только по QR-кодам.
 

Тэги: экскурсия, выставка, художники

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