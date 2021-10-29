Выставка «Шедевры Гюстава Доре» откроется в Вологде 29 октября

Выставка «Шедевры Гюстава Доре» открывается 29 октября в Шаламовском доме в Вологде.

Это совместный масштабный проект Вологодской областной картинной галереи и компании «АРТГИТ».

– Гюстав Доре – выдающийся французский художник и график XIX века, иллюстратор литературных произведений. Он создал десятки тысяч работ, каждая из которых входит в золотой фонд всемирного художественного наследия. И даже сегодня, в XXI веке, масштаб его гения так и не вписывается ни в одни рамки, – говорится в анонсе мероприятия.

На выставке представлены иллюстрации к произведениям, которые принесли Доре всемирную славу. Среди них: «Потерянный рай» Мильтона, «Божественная комедия» Данте, «Атала» Шатобриана, «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Сервантеса, «Приключения Барона Мюнхгаузена» Распе, Басни Лафонтена, «Легенда об оборотне» Л’Эпина, «Волшебные сказки» Перро, а также иллюстрации к Библии, выполненные в технике литографии в конце XIX века.

Торжественное открытие выставки состоится 29 октября в 18:00 в Шаламовском доме по адресу: Вологде, Сергея Орлова, 15

Посетить выставку можно будет до 19 декабря с 10:00 до 17:30. Выходные дни: понедельник, вторник.

Возрастные ограничения (6+).