Владимир Путин считает, что закон о QR-кодах требует доработки

Владимир Путин поручил доработать законопроект о применении сертификатов вакцинированного в общественных местах. Об этом он сказал на пленарном заседании юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Остановлюсь на теме, которая затрагивает все отрасли экономики, а главное, всех граждан страны. Речь об использовании так называемых сертификатов вакцинированных. Как вы знаете, законопроект, по которому планировалось установить обязательные требования такого сертификата на транспорте, в самолете или поезде был снят с рассмотрения Госдумой", — цитирует президента ТАСС.

«Что касается закона об обязательности сертификатов для посещения общественных мест, торговых центров, кафе, ресторанов, учреждений культуры, то вчера он был принят Государственной думой в первом чтении. Конечно, и этот законопроект в существующей редакции требует доработки», — считает глава государства.

По словам Путина, работая над столь чувствительными нормативными актами, нужно учитывать все нюансы и жизненные ситуации.

«Прошу правительство совместно с Госдумой, Советом Федерации, объединениями работодателей, предпринимателями, гражданским обществом доработать закон о применении сертификатов вакцинированного в общественных местах, учесть все вопросы, которые волнуют наших граждан», — поставил задачу Путин.

По словам президента, закон должен быть четким, ясным и понятным.

Как сообщал NewsVo, законопроект о QR-кодах накануне был принят Госдумой в первом чтении. Перед принятием закона в Госдуме произошла стычка между представителями КПРФ и «Единой России».