Акция «День короткометражного кино» пройдет в Череповце 21 декабря

17.12.2021 [Культура]

Всероссийская акция «День короткометражного кино» пройдет в Череповце 21 декабря. По традиции эта акция проходит в городах России и за рубежом в конце декабря, в самые короткие дни в году. В этом году акция пройдет уже в восьмой раз.

21 декабря в кинотеатре «Комсомолец» в Череповце зрители смогут увидеть десять российских короткометражных фильмов этого года. Начало первого показа в 18:20. Вход свободный, предварительное бронирование не требуется.

– В короткометражных фильмах этого года приняли участие знаменитые российские актеры: Александр Петров, Аглая Тарасова, Павел Деревянко, Александр Робак, Анна Слю, Антон Богданов, Иван Янковский, Полина Ауг, Стася Милославская, Олег Тактаров, Марьяна Спивак и многие другие, – сообщается в анонсе мероприятия.

За понравившийся фильм зрители смогут проголосовать на сайте акции до 31 декабря. Победитель получит приз «Зрительские симпатии».

Программа показов

18:20 - Конкурсная программа «Игровое кино», 16+
- «Гильза»
- «Друг»
- «Не Иван, или как приручить богатыря»
- «Невесомость»
- «Уличное освещение»

20:30 - Конкурсная программа «Игровое кино», 18+
- «Авако»
- «Ангел»
- «Как разжечь потухший огонь»
- «Обещания»
- «Части»

Напомним, что Международный День короткометражного кино отмечается 21 декабря, в самый короткий день в году, начиная с 2011 года по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции. В 2014 году акция впервые состоялась в России по инициативе Молодежного центра Союза кинематографистов России.
 

Тэги: кино, кино фестивали, акция

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