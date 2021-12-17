332 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

В Вологодской области за сутки выявили 332 новых случая заболевания коронавирусом. 386 человек выздоровели, 13 умерли. Такие данные 17 декабря опубликованы на портале стопкоронавирус.рф

Всего с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе был поставлен 96 189 пациентам. Большая часть из них — 86 171 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2793 человека.

Ранее NewsVO сообщал, что в ВОЗ заявили о чрезвычайной скорости распространения «омикрон»-штамма коронавируса.