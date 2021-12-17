В Вологде мать погибшей Сони Жаворонковой привлекли к ответственности за неуплату штрафа

17.12.2021 [Происшествия]

В Вологде суд привлёк Анну Жаворонкову к административной ответственности за неуплату штрафа.

По материалам дела, 7 июля 2021 года Анну привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении Софии и Антона.

«В 23:12 14 мая 2021 года Жаворонкова находилась в состоянии алкогольного опьянения в присутствии своих детей, которые находились под присмотром бабушки. Комиссия признала ее виновной и наложила штраф в размере 500 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Анна не оплатила штраф в установленный законом срок. За это суд назначил ей новый штраф в размере 1000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее NewsVO сообщал, что Анну Жаворонкову ограничили в родительских правах в отношении сына Антона.

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Тэги: воспитание, дети, штраф
Сюжет: Убийство Сони Жаворонковой

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