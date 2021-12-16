Школы могут столкнуться с серьезными проблемами из-за отказа педагогов делать прививку от COVID

16.12.2021 [Общество]

В ряде городских школ Вологды некоторые педагоги отказываются делать прививку от коронавируса. С 25 декабря в соответствии с постановлением регионального управления Роспотребнадзора они будут отстранены от работы. Для школ это может обернуться серьезными проблемами.

Во-первых, даже когда один педагог уходит на больничный, приходится перекраивать сетку учебного процесса, чтобы в течение дня не было пустых «окон» в уроках. Соответственно, придется в экстренном порядке перераспределять нагрузку между остальными педагогами. По данным NewsVo, в некоторых школах отказываются делать прививки по пять педагогов. Для примера — в Челябинской области 13 декабря в соответствии с постановлением челябинского Роспотребнадзора за отказ вакцинироваться были отстранены более 900 педагогов.  

Во-вторых, если отказываются делать прививку учителя, которые ведут одну и ту же дисциплину, например, физкультуру, то этого предмета в образовательном процессе вообще не будет. В этом случае может вмешаться прокуратура и наказать руководство школы за неоказание образовательных услуг.

С такой постановкой вопроса не согласна начальник управления образования администрации Вологды Ирина Гуляева. Как пояснила Ирина Гуляева NewsVo, с 25 декабря до новогодних каникул останется всего 2 — 3 дня, поэтому отстранение нескольких педагогов от работы не скажется в целом на образовательном процессе. К тому же за время каникул у «отказников» будет время сделать прививку, чтобы третья учебная четверть в январе в школах началась без проблем.

«В настоящее время, по данным управления образования, процесс вакцинации педагогов в школах налажен хорошо, поэтому, я надеюсь, никаких проблем не возникнет», — пояснила Ирина Гуляева.

Впрочем, точных цифр — сколько педагогов Вологды отказались проходить вакцинацию, у управления образования пока нет. Эти данные появятся только 24 декабря.   

Тэги: вакцинация, роспотребнадзор
Сюжет: Пандемия коронавируса
сайт: 9111.ru

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