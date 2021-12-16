Прокурором Вологодской области назначен Андрей Тимошичев

16.12.2021 [Общество]

Заместитель генпрокурора Российской Федерации в ходе рабочего визита в Вологодскую область представил нового прокурора региона. Им стал Андрей Михайлович Тимошичев, ранее занимавший должность первого заместителя прокурора Кемеровской области.

«В рамках визита заместитель генерального прокурора Российской Федерации Алексей Захаров с участием прокурора области Андрея Тимошичева, председателя правительства области Антона Кольцова и региональных уполномоченных по правам человека Олега Димони и по правам ребенка — Ольги Смирновой в режиме видеоконференцсвязи провел личный прием граждан, проживающих в Вологодской области», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Всего было принято 13 жителей региона: жительница Кичменгско-Гордецкого района пожаловалась на несоответствие санитарным нормам общественного колодца в деревне Попово, а жительница посёлка Суда Череповецкого района рассказала о незаконном взимании платы за отопление, так как услуга фактически не оказывалась. Другие обращения касались вопросов в сфере ЖКХ, пожарной безопасности и нарушения прав инвалидов на доступную среду.

Об утверждении кандидатуры Тимошичева на указанную должность NewsVO сообщал 1 декабря.

Тэги: назначение, прокуратура, прокурор

ТОП НЕДЕЛИ

Администрация Вологды продает за 1 рубль объект культурного наследия регионального значения
В Вологде скончалась Галина Осокина
Вологжанка на спор пыталась украсть товары из супермаркета
В Вологде экс-работница банка «Уралсиб» украла со счетов клиентов 348 миллионов рублей
«Я – не антиваксер, но…» – пульмонолог Александр Дурягин рассказал, как лечат коронавирус в Вологодской области
Обвиняемую в убийстве Сони Жаворонковой направили в Москву на психиатрическую экспертизу
Ульяна Ланская дала признательные показания по делу об убийстве Сони Жаворонковой
Около 15 силовиков приехали задерживать череповчанку, распылившую в здании ЗСО дихлофос
В Череповце директор салона сотовой связи отговорил пенсионерку переводить деньги мошенникам
Вологжанин украл из магазина кроссовки, шапку и бритвенные принадлежности

Похожие новости

Губернатор Олег Кувшинников назвал нового руководителя департамента здравоохранения

Департамент здравоохранения возглавил Алексей Плотников

1727
0

Подполковник Евгений Зорин назначен новым начальником ОМВД РФ по Череповецкому району

До него эту должность занимал Александр Ручин, который вышел на пенсию

1438
0

В Вологде назначен новый начальник отдела полиции №2

Им стал Дмитрий Владимирович Родичев

1854
0

Уроженец Вологды Алексей Кошель назначен проректором Высшей школы экономики

Информация о назначении появилась на сайте учебного заведения

2103
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодском районе состоялся второй этап защиты работ по программе «Проектное управление на муниципальном уровне»
Суд не стал арестовывать Елену Воеводину, распылившую дихлофос в здании ЗСО
Прокурором Вологодской области назначен Андрей Тимошичев
Почти 6000 жителей западных районов области из-за аварий остаются без электричества
Школы могут столкнуться с серьезными проблемами из-за отказа педагогов делать прививку от COVID
Почему в Вологодской области совпали рост количества привитых и рост смертности от COVID-19
В Госдуме между коммунистами и единороссами произошла потасовка перед принятием закона о QR-кодах
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

6005
0
16.12.2021 [БлогоVO]

Самый обсуждаемый за последнее время законопроект рассмотрели сегодня на пленарном заседании

129
0
16.12.2021 [Обзор Прессы]

Устюженская Никола опять прославилась на всю страну

334
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика