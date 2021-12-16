Прокурором Вологодской области назначен Андрей Тимошичев

Заместитель генпрокурора Российской Федерации в ходе рабочего визита в Вологодскую область представил нового прокурора региона. Им стал Андрей Михайлович Тимошичев, ранее занимавший должность первого заместителя прокурора Кемеровской области.

«В рамках визита заместитель генерального прокурора Российской Федерации Алексей Захаров с участием прокурора области Андрея Тимошичева, председателя правительства области Антона Кольцова и региональных уполномоченных по правам человека Олега Димони и по правам ребенка — Ольги Смирновой в режиме видеоконференцсвязи провел личный прием граждан, проживающих в Вологодской области», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Всего было принято 13 жителей региона: жительница Кичменгско-Гордецкого района пожаловалась на несоответствие санитарным нормам общественного колодца в деревне Попово, а жительница посёлка Суда Череповецкого района рассказала о незаконном взимании платы за отопление, так как услуга фактически не оказывалась. Другие обращения касались вопросов в сфере ЖКХ, пожарной безопасности и нарушения прав инвалидов на доступную среду.

Об утверждении кандидатуры Тимошичева на указанную должность NewsVO сообщал 1 декабря.