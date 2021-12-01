Новым прокурором Вологодской области станет Андрей Тимошичев

01.12.2021 [Политика]
Новым прокурором Вологодской области станет Андрей Тимошичев

 

Прокуратуру Вологодской области возглавит Андрей Тимошичев. Имя нового начальника ведомства назвал региональный уполномоченный по правам человека Олег Димони.

«Завтра (1 декабря — ред.) его кандидатуру, представленную Президентом РФ, утвердят в Совете Федерации», — сообщил вологодский омбудсмен в соцсетях.

Кандидатуру Тимошичева уже поддержали профильные комитеты Совфеда, сообщает ТАСС.

Андрею Михайловичу 53 года. До настоящего времени он был первым заместителем прокурора Кемеровской области. В органах прокуратуры Тимошичев работает с 1993 года. Начинал как старший следователь прокуратуры войсковой части, был следователем по особо важным делам прокуратуры ЗАТО города Межгорье, занимал должность прокурора комплекса «Байконур».

Сейчас исполняющим обязанности прокурора Вологодской области является Олег Юрасов. Но вскоре он уедет работать в Ивановскую область — профильные комитеты Совфеда поддержали его кандидатуру на назначение на должность прокурора этого региона.

С лета 2017 года вологодскую прокуратуру возглавлял Александр Гринев. В октябре президент освободил его от этой должности, писал NewsVo. По данным РБК, Гринев сам пожелал уйти на пенсию.

Тэги: прокуратура
Фото: сайт прокуратуры Кемеровской области

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