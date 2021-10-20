Прокурора Вологодской области освободят от должности?

Президент РФ Владимир Путин произвел ряд кадровых перестановок в руководстве российских правоохранительных органов. Об этом сообщает юридическое издание Legal.Report. Утверждается, что соответствующий документ имеется в их распоряжении.

По информации издания глава государства своим указом освободил от должности прокуроров четырех крупных регионов - Владимира Ведерникова в республике Башкортостан, Наталью Канцерову в Пензенской области, Бориса Маркова в Ленинградской области и Александра Гринева в Вологодской области. Правда, документ на сайте президента не опубликован.

В прокуратуре Вологодской области также не получали документ, подтверждающий данную информацию, поэтому освобождение от должности Александра Гринева не подтвердили. Но и опровергать сообщение не стали.

Александр Гринев был назначен прокурором Вологодской области Указом президента РФ в июне 2017 года. До переезда на Вологодчину он возглавлял аналогичное ведомство в Республике Тыве. О возможном уходе Гринева на заслуженный отдых еще в конце сентября сообщал ряд СМИ.