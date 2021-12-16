В Кирилловском районе пенсионер до смерти избил зятя молотком

16.12.2021 [Происшествия]

В Кирилловском районе суд вынес приговор 62-летнему мужчине, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По материалам дела, инцидент произошёл в деревне Васильево 30 августа 2021 года. Подсудимый выпивал с мужем сестры (зятем). Они поссорились и между ними произошла драка, в ходе которой обвиняемый избил потерпевшего и нанёс ему удары молотком по голове. От полученных травм потерпевший скончался в больнице спустя две недели.

«Подсудимый вину признал. По его словам, потерпевший оскорбил его семью и пожелал ему и сестре смерти. Когда зять начал размахивать ножом у него перед лицом, он выбил нож. Тот стукнул его в лоб ладонью, от чего он упал, рукой нащупал молоток на приступке печи и стал наносить им удары по голове потерпевшего», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Потерпевшая — супруга погибшего — простила брата и просила суд освободить его от наказания.

Осуждённому назначено наказание в виде семи лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее NewsVO сообщал, что двое освободившихся из колонии мужчин до смерти избили жителя Бабаевского района, который пригласил их в гости.

Тэги: вред здоровью, смерть по неосторожности, пенсионер, приговор

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