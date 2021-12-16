Инсулинозависимые жители Вологодской области могут бесплатно получить тест-полоски и иголки

Инсулинозависимые жители Вологды могут бесплатно получить тест-полоски и иголки. Ранее сообщалось о задержке поставок лекарств и изделий медицинского назначения для больных сахарным диабетом в Вологодской области.

– У нас, к сожалению, последние пару-тройку недель система здравоохранения региона испытывала некоторый дефицит по препарату «Галвус», по тест-полоскам, по иголкам, но этот дефицит преодолен, – рассказал глава департамента здравоохранения Алексей Плотников в ходе прямого эфира.

По словам Алексея Плотникова, в настоящее время на уполномоченном складе есть тест-полоски и иглы в наличии. Для того, чтобы их выписать, пациентам необходимо обратиться к лечащему врачу.