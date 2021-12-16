Инсулинозависимые жители Вологодской области могут бесплатно получить тест-полоски и иголки

16.12.2021 [Общество]

Инсулинозависимые жители Вологды могут бесплатно получить тест-полоски и иголки. Ранее сообщалось о задержке поставок лекарств и изделий медицинского назначения для больных сахарным диабетом в Вологодской области. 

– У нас, к сожалению, последние пару-тройку недель система здравоохранения региона испытывала некоторый дефицит по препарату «Галвус», по тест-полоскам, по иголкам, но этот дефицит преодолен, – рассказал глава департамента здравоохранения Алексей Плотников в ходе прямого эфира

По словам Алексея Плотникова, в настоящее время на уполномоченном складе есть тест-полоски и иглы в наличии. Для того, чтобы их выписать, пациентам необходимо обратиться к лечащему врачу.

– Поясню, откуда сформировался этот дефицит, – рассказал глава департамента здравоохранения. – Мы имеем большое количество больных, перенесших коронавирусную инфекцию. Больные сахарным диабетом из заболевания коронавирусом, как правило, выходят с депомпенсацией этого диабета. Соответственно, в этот период выравнивания уровня сахара в крови – замены, подбора, усиления сахароснижающей терапии – как раз требуется контроль. С учетом того, что сахарный диабет у нас у достаточно большого количества пациентов декомпенсировался в связи с ковидом, плюс мы продолжаем усиливать работу по более раннему выявлению сахарного диабета, соответственно, год от года у нас количество больных сахарным диабетом растет, поэтому растет потребность в тест-полосках и иголках. Мы поняли, что у нас возникает дефицит за счет роста потребления. Сейчас мы оперативно выделили средства, предупредили дальнейший дефицит, провели закупку и тест-полоски, и иглы появились. 

Тэги: диабет, инсулин, тест-полоски, департамент здравоохранения, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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