Прокуратура Сямженского района встала на защиту прав больных сахарным диабетом

27.11.2021 [Общество]

Прокуратура Сямженского района провела «Горячую линию» по вопросам обеспечения больных сахарным диабетом бесплатными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. 

В ходе мероприятия к прокурорам обратились четыре жителя района, от двух из них получены письменные жалобы. По словам заявителей, они не могут получить в аптеке бесплатных тест-полосок для измерения уровня сахара в крови, а также лекарства, необходимого для лечения сахарного диабета, которые полагаются им по закону. Напомним, сахарный диабет отнесен к социально значимым заболеваниям и больным полагается обеспечение по рецептам врача бесплатными препаратами. 

Обязанность обеспечить больных препаратами возложена на Департамент здравоохранения Вологодской области.

– По результатам проведенной проверки доводы заявителей признаны обоснованными и в целях восстановления нарушенных прав граждан прокуратурой района в Сямженский районный суд направлены исковые заявления о возложении на Департамент здравоохранения Вологодской области обязанности обеспечить граждан, больных сахарным диабетом, жизненно необходимыми препаратами в достаточном количестве, а также о компенсации в денежной форме причиненного морального вреда, – сообщает прокуратура Вологодской области.

Напомним, это уже не первый раз, когда диабетикам в Вологодской области приходится получать тест-полоски через суд.

В ходе «Прямой линии» с губернатором, которая состоялась 25 ноября, вологжане неоднократно задавали вопрос «когда диабетикам выдадут бесплатные тест полоски».

– Проводятся дополнительные закупки тест-полосок. Ожидается поступление в конце месяца, при наличии рецепта вы будете обеспечены, – ответили специалисты департамента здравоохранения Вологодской области.

Один из комментариев про тест-полоски под трансляцией «Прямой линии» и ответ на него.

Тэги: диабет, прокуратура, департамент здравоохранения, губернатор, жалоба

ТОП НЕДЕЛИ

Мост не для жизни: жители Вологды выступают против строительства Флотского моста
«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 
Противники вакцинации устроили драку в Законодательном собрании Вологодской области
Изменится схема движения на перекрёстке Пошехонское шоссе-Петина в Вологде
Администрация Великоустюгского района заключила контракт на покупку «Тойоты Камри» за 2,9 млн рублей
В Череповце ребенок застрял в грязи на стройке и не мог самостоятельно выбраться
В Вологде изменят правила парковки на улице Мира
В Череповце внедорожник «Мицубиси» пробил ограждение Октябрьского моста
30 сотрудников Вологодского драмтеатра подписали жалобу в прокуратуру. Они против принуждения к вакцинации
Мошенники выманили у жительницы Череповца 118 тысяч рублей под предлогом инвестирования

Похожие новости

В пандемию коронавируса в Вологодской области резко увеличилось количество диагностируемых случаев сахарного диабета

Интервью с главным эндокринологом Вологодской области Ниной Холмской

2075
0

В Вологодской области на 300 млн увеличится финансирование закупки лекарств для льготников

Всего на средства областного бюджета в 2020 году планируется закупить препаратов на общую сумму в 1 млрд. 145 млн. рублей

975
0

Диабетиков обманывают мошенники, продающие несуществующие глюкометры

В группе диабетиков Вологодской области появился комментарий женщины, которая уже заказала в интернете такой прибор для ребенка.

8419
4

С 23 по 27 сентября вологжанам предлагают бесплатно сдать кровь на сахар

Брать кровь на анализ будут с 8 до 10 часов в Диабетологическом центре.

2956
0

Бесплатные занятия по скандинавской ходьбе для больных диабетом пройдут в Октябрьском сквере Вологды

Скандинавская ходьба помогает в психологической и физической реабилитации диабетиков и доступна людям любого возраста

1835
1

Вологодская область в 2019 году получит 19 млн рублей на расходники к инсулиновым помпам для детей

А вот о том, какую сумму выделят из областного бюджета в 2019 году, нам пока назвать не смогли.

1677
0

В 2020 году диабетиков Вологодской области пообещали обеспечить тест-полосками

Также губернатор заявил, что тем, кто пользуется инсулиновыми помпами, будут выдавать расходники.

2030
1

Инвалидность детям с инсулинозависимым диабетом будут назначать до 18 лет

Ранее она присваивалась до 14 лет.

1245
0

Диабетологический центр в Вологде продолжит свою работу

Об этом договорились руководители центра и сотрудники департамента здравоохранения Вологодской области

1620
0

Неправильные тарифы и непрофильные пациенты: конфликт с диабет-центром в Вологде остается нерешенным

Вологодское УФАС может возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства и привлечь к ответственности сотрудников правительства Вологодской области и Фонда ОМС, допустивших создание дискриминационных условий для диабет-центра.

4432
1

В Вологде пациенты собирают подписи за сохранение диабет-центра

Что происходит с диабет-центром, который несколько лет назад областные власти «рекламировали» как высокотехнологичный центр медпомощи, разбирался Newsvo.

4903
1

В Вологде диабетику удалось получить льготное лекарство только после обращения в прокуратуру

Поликлиника № 1, выписавшая ему рецепт на бесплатное получение препарата, вовремя не направила заявки в департамент здравоохранения.

1658
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Прокуратура Сямженского района встала на защиту прав больных сахарным диабетом
«Новогодние подарки в детских садах вручать можно», – управление образования города Вологды
Выставка работ фотохудожника Алексея Кириловского откроется в Вологде 1 декабря
37-летнюю женщину, которая ушла из деревни Ольково в Вытегорском районе, нашли погибшей
От коронавируса умер главный редактор "Череповецкой истины" Олег Цветков
В Грязовецком районе суд арестовал сына Андрея Тарасова
Вологодские баскетболистки вышли в финал первенства России среди юниорок
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

4327
0
26.11.2021 [БлогоVO]

Почему ликвидируют старейшее российское НКО? / Редакция

343
0
23.11.2021 [Обзор Прессы]

«Рыли носом дно — никаких следов». Курдин — о том, почему «Курск» не мог погибнуть от столкновения с иностранцами

1799
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика