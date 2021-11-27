Прокуратура Сямженского района встала на защиту прав больных сахарным диабетом

Прокуратура Сямженского района провела «Горячую линию» по вопросам обеспечения больных сахарным диабетом бесплатными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

В ходе мероприятия к прокурорам обратились четыре жителя района, от двух из них получены письменные жалобы. По словам заявителей, они не могут получить в аптеке бесплатных тест-полосок для измерения уровня сахара в крови, а также лекарства, необходимого для лечения сахарного диабета, которые полагаются им по закону. Напомним, сахарный диабет отнесен к социально значимым заболеваниям и больным полагается обеспечение по рецептам врача бесплатными препаратами.

Обязанность обеспечить больных препаратами возложена на Департамент здравоохранения Вологодской области.

– По результатам проведенной проверки доводы заявителей признаны обоснованными и в целях восстановления нарушенных прав граждан прокуратурой района в Сямженский районный суд направлены исковые заявления о возложении на Департамент здравоохранения Вологодской области обязанности обеспечить граждан, больных сахарным диабетом, жизненно необходимыми препаратами в достаточном количестве, а также о компенсации в денежной форме причиненного морального вреда, – сообщает прокуратура Вологодской области.

Напомним, это уже не первый раз, когда диабетикам в Вологодской области приходится получать тест-полоски через суд.

В ходе «Прямой линии» с губернатором, которая состоялась 25 ноября, вологжане неоднократно задавали вопрос «когда диабетикам выдадут бесплатные тест полоски».

– Проводятся дополнительные закупки тест-полосок. Ожидается поступление в конце месяца, при наличии рецепта вы будете обеспечены, – ответили специалисты департамента здравоохранения Вологодской области.