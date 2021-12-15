В Череповце разыскали школьника, который сломал светящуюся лилию в парке 200-летия города

15.12.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские разыскали 12-летнего подростка, который сломал лепесток светящейся лилии в парке 200-летия города. Об этом сообщает официальный сайт Череповца.

«По его словам, поводок, на котором он держал собаку, запутался вокруг лепестка. Пока мальчик его распутывал, повредил лилию», — рассказали изданию в городской пресс-службе полиции.

С родителями школьника проведена профилактическая беседа, материалы дела находятся в отделе по делам несовершеннолетних. Ущерб от действий подростка устанавливается.

Ранее NewsVO сообщал, что арт-объект установили в парке перед новогодними праздниками. Без повреждений лилия простояла менее трёх дней.

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Тэги: вандализм, подростки
видео со страницы Вадима Германова

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