В Череповце разыскали школьника, который сломал светящуюся лилию в парке 200-летия города

В Череповце полицейские разыскали 12-летнего подростка, который сломал лепесток светящейся лилии в парке 200-летия города. Об этом сообщает официальный сайт Череповца.

«По его словам, поводок, на котором он держал собаку, запутался вокруг лепестка. Пока мальчик его распутывал, повредил лилию», — рассказали изданию в городской пресс-службе полиции.

С родителями школьника проведена профилактическая беседа, материалы дела находятся в отделе по делам несовершеннолетних. Ущерб от действий подростка устанавливается.

Ранее NewsVO сообщал, что арт-объект установили в парке перед новогодними праздниками. Без повреждений лилия простояла менее трёх дней.