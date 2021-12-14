Неуклюжий вандал сломал в Череповце светящуюся лилию

Череповецкая лилия не выдержала неудачной попытки местной «Дюймовочки залезть внутрь цветка. Светящийся объект установлен перед новогодними праздниками в парке 200-летия и не простоял даже трех дней. Для селфи девушка попыталась залезть внутрь цветка и отломила один лепесток.

«Каждая девушка мечтает о судьбе Дюймовочки: жить в красивом цветке, а затем встретить ласточку, которая унесет ее от противного крота к прекрасному принцу. Этот принц наденет ей корону, отдаст полцарства, и будут жить они долго и счастливо. У нас есть только такое объяснение тому, что произошло в парке 200-летия. Новая лилия не простояла и трех дней, как ее сломали юные любители селфи. Откровенно говоря, Дюймовочка в цветок забиралась несколько изящнее», — написал на своей страничке в соцсетях мэр города Вадим Германов.

По словам градоначальника, горожане часто спрашивают, почему новогодние украшения начинают монтировать так поздно. Люди оперируют тем, что в Европе улицы и площади сверкают уже с конца ноября.

«Мы старались подобрать правильные слова для того, чтобы объяснить. Однако лучше слов будет вот это видео, — объяснил Вадим Германов. — Всем нам хочется сказки и обязательно со счастливым концом, но для этого вовсе не нужно разрушать праздничное настроение других».