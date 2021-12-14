Северная железная дорога пустит дополнительные поезда на Новый год и Рождество

14.12.2021 [Общество]

Северная железная дорога планирует пустить дополнительные поезда на период с 26 декабря по 10 января. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций СЖД, планируется назначить 22 дополнительных поезда дальнего следования на 100 рейсов.  

«В частности, назначены дополнительные поезда из Архангельска в Москву 29 декабря и 8 января, в обратном направлении — 30 декабря и 9 января. Будут также курсировать поезда между Архангельском и Санкт-Петербургом, следующие через Череповец. Из Архангельска отправление назначено на 29 декабря, из северной столицы — 30 декабря.

Поезд из Вологды в Санкт-Петербург будет курсировать каждый день с 23 декабря по 9 января, из северной столицы — 24 декабря — 10 января», — говорится в сообщении.

При этом в девяти поездах к составам прицепят дополнительные вагоны. В их числе поезда, курсирующие между Москвой и Архангельском, Череповцом, Воркутой, а также между Вологдой и Санкт-Петербургом, Мурманском, между Ярославлем и Мурманском.

Кроме того, в праздничные дни будут курсировать туристические поезда: «Рускеальский экспресс» (Москва — Горный парк Рускеала — Великий Устюг — Москва), а также двухэтажный скорый поезд «Мороз-экспресс» (Москва — Великий Устюг — Москва).

Всего в наступающем праздничном новогоднем сезоне планируется назначить 14 поездов, которые будут доставлять пассажиров в гости к Деду Морозу, в том числе из Екатеринбурга, Новосибирска, Казани и Челябинска.

 

Тэги: поезд, новый год, праздник

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