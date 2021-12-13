В Соколе появится жилой комплекс из деревянных многоэтажек

13.12.2021 [Общество]

Первый в России жилой комплекс деревянных многоэтажек из CLT-панелей появится в Соколе. Президент Segezha Group Михаил Шамолин представил данный проект на пленарном заседании международного форума «Российский лес». 

Глава холдинга заявил, что инновационный жилой комплекс построят в городе Сокол Вологодской области, он будет состоять из двух четырехэтажных домов. В каждом доме будет по 32 квартиры.

«Ни одного подобного дома в России еще не построено», — подчеркнул Михаил Шамолин, добавив при этом, что за рубежом из CLT-панелей возводят и более высокие здания.

«Уже к концу следующего года мы покажем, как это может выглядеть у нас в стране, — продолжил президент Segezha Group. — Внутренние помещения, потолки, лестничные пролеты и несущие конструкции, — все будет выполнено из CLT. Сборка проводится как конструктор lego».

Ранее NewsVO сообщал, что Segezha Group запустила в Соколе завод по производству перекрёстно-склеенных деревянных (CLT) панелей. На новом предприятии создано 50 высококвалифицированных рабочих мест, инвестиции в проект составили около 3 млрд рублей.

 

Тэги: деревянное зодчество

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