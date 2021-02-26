В Соколе открыли первый в России завод по производству CLT-панелей

«Сегежа Групп» (входит в АФК «Система») запустила в Соколе завод по производству перекрёстно-склеенных деревянных (CLT) панелей. На новом предприятии создано 50 высококвалифицированных рабочих мест, инвестиции в проект составили около 3 млрд рублей.

«Этот проект удалось осуществить только благодаря плотной поддержке Правительства Вологодской области. Завод в Соколе — один из самых передовых в мире. Благодаря ему в России стартует строительство нового современного экологичного жилья. Строительство многоэтажных деревянных домов на основе технологии CLT позволит сказать «новое слово» в российской строительной индустрии. Появление первого российского CLT-завода именно на Вологодчине — очень важное и символичное событие», — цитирует пресс-служба губернатора председателя правления ООО «УК «Сегежа Групп» Михаила Шамолина.

CLT-панели — это современный стройматериал, представляющий собой перекрестно склеенные слои древесины хвойных пород. По толщине они могут варьироваться от 6 до 40 см, а по длине — до 24 метров. Таким образом, только одна панель может выступать фасадом дома с одной стороны. При этом материал обладает высокими огнестойкими характеристиками, коэффициентом шумо- и теплоизоляции.

Планируется, что в год новое предприятие будет выпускать 50 тысяч кубических метров продукции. Продавать панели будут как внутри России, так и за рубеж. Наибольший спрос на данный вид продукции наблюдается в странах Скандинавии и Европы.

Как ранее сообщал Newsvo, соглашение о сотрудничестве с АФК «Система» было подписано в Вологодской области в 2015 году. Тогда сообщалось, что фирма модернизирует свои предприятия в регионе и создаст около 800 новых рабочих мест. О строительстве в регионе завода по производству CLT-панелей руководство Вологодской области и АФК договорились в мае 2018 года на Петербургском экономическом форуме. В июле 2018 года проект был заявлен на инвестиционный совет при губернаторе и одобрен для реализации на промышленной площадке города Сокола.

Напомним, что бывший заместитель губернатора Вологодской области Алексей Шерлыгин занимает должность заместителя гендиректора по специальным проектам в крупном оборонно-промышленном концерне «Радиотехнические и Информационные системы», который был создан в 2000 году акционерной финансовой корпорацией «Система» . Он перешел туда на работу в марте 2017 года.