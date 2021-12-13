В поселке Бобровниково Великоустюгского района 300 человек рискуют остаться без фельдшера

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Бобровниково Великоустюгского района рискует остаться без фельдшера. Об этом на встрече с жителями в Юдинском Доме культуры заявил глава района Александр Кузьмин.

Заведующая местным ФАПом ушла на пенсию, пока замены ей не найдено. Без помощи фельдшера может остаться более трёхсот жителей, которые закреплены за Бобровниковским ФАПом, сообщает газета «Устюжаночка». На встрече также присутствовал главный врач Великоустюгской ЦРБ Андрей Глухих. Он заявил жителям Великоустюгского района, что кадровая проблема продолжается уже долгие годы и ничего не меняется.

Я говорил это двенадцать лет назад и могу повторить сейчас. Финансовые проблемы, бытовые и прочие не имеют никакого значения, всё это решаемо, но если мы не решим проблему с кадрами, ничего у нас не получится. К сожалению, за эти двенадцать лет, что я руковожу учреждением, ситуация в принципе не поменялась, — сказал Андрей Глухих.

В Великоустюгском районе ещё два специалиста готовятся выйти на заслуженный отдых в ближайшее время. Молодежь, тем временем, не спешит ехать в район.

По детской поликлинике ситуация несколько лучше. Средний возраст врачей там — 45 — 50 лет, они ещё поработают. А вот со взрослой срочно необходимо что-то предпринимать. Как и с гинекологией. Ситуация с гинекологами архисложная. У нас три врача дежурят посменно, они практически живут в больнице, и заменить их некем. Врач лор появился, но для лор-кабинета необходимо современное оборудование, потому что молодому специалисту работать в таких условиях не интересно, да и бессмысленно, если нет возможности оказать современную помощь, — пояснил главврач.

Главврач надеется, что в Великий Устюг приедут после обучения на врачей пять человек. Сейчас ординатуру проходят хирург, уролог, онколог, хирург-стоматолог и рентгенолог. Однако, стопроцентной гарантии приезда молодых врачей нет. Если специалист не захочет возвращаться после обучения по направления на родину, ему достаточно будет заплатить 300 тысяч рублей.

Сегодня это небольшая сумма для врача или для руководителя учреждения, куда такого молодого специалиста хотят заполучить. В условиях пандемии в моногоспиталях эти деньги врач легко заработает. И руководитель медучреждения тоже легко найдёт такие средства, потому что все прекрасно понимают, что сегодня за врачей необходимо бороться всеми способами, — уточнил Андрей Глухих

Глава района Александр Кузьмин тем временем, надеется привлечь молодых специалистов деньгами:

Мы запускаем программу по привлечению кадров. Из средств районного бюджета запланирована поддержка приезжающим молодым специалистам — единовременные выплаты: врачам — по миллиону рублей, фельдшерам ФАПов на селе — по 500 тысяч рублей. Ежегодно пять миллионов рублей закладывается на приобретение жилья для медицинских работников. Это две квартиры, которые приобретаются за счёт бюджета. Помимо этого, есть специализированный жилой фонд — это пять однокомнатных квартир, которые также предназначены для врачей. Две квартиры уже меблированы за счёт бюджета. Если специалист, получивший жильё, отработает по специальности в лечебных учреждениях района десять лет, он может приватизировать служебную квартиру и получить её в собственность, — заявил глава района.

Помогут ли такие меры решить проблемы медицины в районе, покажет время. Ранее NewsVO писал, что каждый год количество врачей в Вологодской области только уменьшается, несмотря на все меры властей.