Недоработки в проекте Некрасовского моста обойдутся бюджету Вологды в 1,8 млн рублей

13.12.2021 [Общество]

МКУ «Служба городского хозяйства» Вологды объявила аукцион на «Разработка и согласование специальных технических условий (СТУ) в Минстрой РФ по проекту Некрасовского моста.

Как ранее сообщал NewsVo, эта же структура городской администрации еще в мае 2019 года заключила контракт на корректировку проекта Некрасовского моста с ООО „Фундаментстрой“ из Санкт-Петербурга». Работы нужно было завершить до 31 октября 2019 года. Однако уложиться в эти сроки фирма не смогла.

Разработка проектной документации была завершена только осенью этого года. Впрочем, проект получил отрицательное заключение управления Госэкспертизы. Главная причина — нарушение градостроительных норм. Чтобы устранить нарушения, «Служба городского хозяйства» объявила еще один аукцион. На разработку и согласование специальных технических условий власти города готовы потратить 1,8 млн рублей.

Как указано в техзадании аукциона, необходимо устранить «несоответствие ширины красных линий на отдельных участках проектируемой магистральной улицы, которая не соответствует требованиям технического регламента». Также в проекте есть несоответствие полос движения на одном из участков.

Как указано в документации, заявки на участие в конкурсе можно подавать до 20 декабря. Устранить недоработки в проекте нужно до 15 марта следующего года.  

Четырехполосный Некрасовский мост должен был появиться еще к декабрю 2015 года в рамках проекта «Насон-город», но сроки его строительства постоянно срывались.

 

Тэги: Некрасовский мост, проект, экспертиза

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