В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении сторонников запрещённых в России «Свидетелей Иеговы»

13.12.2021 [Происшествия]

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего и 69-летнего местных жителей, обвиняемых в экстремизме.

Как NewsVO сообщал ранее, указанные вологжане — сторонники организации «Свидетели Иеговы» (организация признана Верховным судом экстремистской и запрещена в России). Их задержали в декабре 2019 года: младший мужчина являлся фактическим руководителем вологодского отделения организации, старший — его сообщником.

Свою деятельность подозреваемые скрывали, использовали запрещённые средства связи и разработали защитную тактику общения с сотрудниками правоохранительных органов.

«В частности, они организовали хранение религиозной литературы и служебной информации в электронном виде в удаленном доступе, лично выступали на встречах посредством видео-конференц связи, убеждая окружающих в правильности и неоспоримости действий последователей религиозного учения Свидетелей Иеговы, побуждая граждан к разрыву родственных и семейных отношений с лицами, не являющимися последователями указанного учения, призывая к отказу от медицинского вмешательства, от признания государственных органов, от прохождения военной службы, выявляя таким образом наиболее способных к ведению проповеднической и агитационной деятельности лиц», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

В ближайшее время уголовное дело, объём которого превысил 20 томов, будет передано прокурору.

Тэги: экстремизм, религия, следствие
видео пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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