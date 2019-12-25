Двух сторонников запрещенных в России «Свидетелей Иеговы» задержали в Вологде

В Вологде двух мужчин задержали по подозрению в экстремизме. Это 45-летний фактический руководитель запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы» и его 67-летний сообщник, отмечают в СУ СК РФ по Вологодской области.

— По версии следствия, вологжане организовали на территории Вологды деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы «Вологда», достоверно зная, что данная организация внесена в перечень запрещенных, а судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации таковой и запрете ее деятельности. С января 2019 года подозреваемые предприняли активные действия, направленные на организацию противоправной деятельности указанной организации, включая организацию религиозных выступлений и богослужений, распространение литературы экстремистского содержания, сбор финансовых средств под видом пожертвований.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Проведена серия многочисленных обысков по месту жительства организаторов и активных участников указанной организации. Следователи обыскали 14 объектов, включая квартиры, машины и гараж.

— В ходе обысков изъята литература, финансовые документы, агитационные материалы. Допрошен широкий круг свидетелей, назначены религиоведческие судебные экспертизы, — отмечают следователи.

Судом руководителю организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а его сообщнику — назначен домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.