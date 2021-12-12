В Череповецком районе сгорел дачный деревянный дом

В селе Мякса Череповецкого района сгорел деревянный дачный дом.

Сообщение о пожаре на улице Пролетарской поступило 11 декабря в 19:41. В доме две квартиры: одна принадлежит 74-летней женщине, вторая — 62-летнему мужчине.

«Площадь пожара 70 квадратных метров. Строение уничтожено огнём», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Предположительная причина пожара — неисправность печного оборудования или электрооборудования.

Ранее NewsVO сообщал, что в Белозерском районе мужчина погиб при пожаре в деревянном доме.