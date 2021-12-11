В Белозерском районе мужчина погиб при пожаре в деревянном доме

В посёлке Мегринское Белозерского района 55-летний мужчина погиб во время пожара.

Сообщение о возгорании в двухквартирном деревянном доме на улице Центральной поступило 10 декабря в 22:09. Двое соседей погибшего эвакуировались самостоятельно.

«Площадь пожара 34 квадратных метра. Огнём повреждено чердачное помещение и одна из комнат», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Квартира, в которой произошёл пожар, находится в собственности администрации Шольского сельского поселения. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём при курении.