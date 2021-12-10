Схемы использования и соединения препаратов: Эпин, Циркон, Цитовит, Феровит

10.12.2021 [Новости компаний]

Нет разницы, есть ли у вас опыт в выращивании рассады или вы новичок в этом деле, поскольку напортить может любой. Сегодня мы рассмотрим способы применения специальных составов для выращивания здоровой и крепкой рассады.

Как использовать эпин, цитовит, феровит, а также циркон для получения хорошей рассады? Это очень важный вопрос, поскольку будущий урожай напрямую зависит от качества рассады.

Перечень эффективных препаратов

Самыми популярными удобрениями считаются следующие:

- Эпин;

- Цитовит;

- Циркон;

- Феровит.

«Эпин-экстра» является регулятором роста побегов и антистрессовым адаптогеном. Препарат хорош для получения рассады любых растений. Нужно начинать опрыскивать им молодые побеги с момента появления одного-двух настоящих листочков. Берем 8 капель препарата на литр воды, опрыскивание проводим один раз в десять дней.

«Цитовит» представляет собой суперконцентрированный физиологически уравновешенный высокопитательный состав. Он обеспечивает растения всеми нужными микроэлементами в легком и доступном органическом виде. Удобрение используется как полив либо опрыскивания. Порция один-два миллилитра применяется раз в десять дней.

«Феровит» является универсальным стимулятором фотосинтеза, который содержит высокий уровень азота, а также биодоступного железа. Препарат восстанавливает синтез хлорофилла и фотосинтез. В результате компенсируется нехватка освещенности. Удобрение применяется в виде опрыскивания или полива. Использование начинается через одну неделю после проведения пикировки. Берем один-два миллилитра состава на один литр воды, использовать один раз в десять дней.

«Циркон» является регулятором роста рассады, который обладает мощным антистрессовым эффектом, помогает защитить ростки при засухе. Препарат снижает испарение с поверхности листочков влаги, сохраняя ее в побегах. Удобрение используется в виде опрыскивания либо полива один раз в семь-десять дней. Берем один миллилитр на 10 литров воды. Так ваша рассада благополучно переживет засушливые условия.

Как рекомендуется совмещать удобрения

Для правильного развития и хорошего роста растений, перечисленные выше препараты, применяются вместе. Например, Цитовит в количестве один-два миллилитра можно совмещать в ходе опрыскивания в одной смеси с Эпином в количестве восемь капель на один литр воды.

Препарат Феровит в количестве один-два миллилитра применяется во время опрыскивания вместе с Эпином в количестве восемь капель на литр воды.

Также с Феровитом в количестве тридцати миллилитров применяется Циркон в количестве один миллилитр на десять литров воды, один раз в пять-семь дней.

Чтобы получить превосходные результаты, следует опрыскивать всходы растворами, указанными выше, поочередно один раз в десять-двенадцать дней.

 

Тэги: удобрения

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