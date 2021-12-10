Администрация Вологды опубликовала график подвоза воды на время отключения водоснабжения

10.12.2021 [Общество]

Городская администрация Вологды опубликовала график подвоза воды на период отключения водоснабжения в Западной и Восточной частях областного центра. Как ранее сообщало NewsVo, вода будет отключена с 22:00 10 декабря до 6:00 12 декабря.

Отключение водоснабжения чиновники объяснили необходимостью проведения ремонтных работ для устранения протечки на магистральном водоводе.  

«Поскольку для проведения ремонта требуется вывести из работы участок сети, то будет приостановлено горячее и холодное водоснабжение в ряде домов в Западной и Восточной части Вологды, — сообщает пресс-служба администрации города. — Для этого выбраны выходные дни, чтобы не затронуть работу социальных учреждений, попадающих в зону ограничений».

Жителей просят заранее запастись водой и не оставлять этот вопрос на последние часы перед отключением, поскольку одномоментная высокая нагрузка на систему водоснабжения может привести к техническим сложностям.

График подвоза воды 11 декабря: 

п/п

Адрес пункта подвоза воды

Период подвоза воды

 

ул. Возрождения, д. 74в

с 14.00 до 17.00

 

ул. Гагарина, д. 80в

с 14.00 до 16.00

 

ул. Казакова, д. 13

с 14.00 до 17.00

 

ул. Костромская, д. 4б

с 14.00 до 17.00

 

ул. Ленинградская, д. 101а

с 10.00 до 13.00

 

ул. Ленинградская, д. 138

с 19.00 до 21.00

 

ул. Ленинградская, д. 144-146

с 18.00 до 21.00

 

ул. Новгородская, д. 5

с 10.00 до 13.00

 

ул. Новгородская, д. 27

с 18.00 до 21.00

 

Окружное шоссе, д. 26

с 18.00 до 21.00

 

ул. Псковская, д. 7

с 10.00 до 13.00

 

ул. Псковская, д. 11в

с 18.00 до 21.00

 

ул. Ярославская, д. 8

с 14.00 до 17.00

 

ул. Ярославская, д. 23-25

с 14.00 до 18.00

 

ул. Ярославская, д. 34

с 10.00 до 13.00

 

ул. Щетинина, д. 6

с 17.00 до 18.30

В администрации города заверяют, что сотрудники «Вологдагорводоканала» будут работать на месте ликвидации утечки круглосуточно.

 

Тэги: отключение воды, ремонт

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