Администрация Вологды опубликовала график подвоза воды на время отключения водоснабжения

Городская администрация Вологды опубликовала график подвоза воды на период отключения водоснабжения в Западной и Восточной частях областного центра. Как ранее сообщало NewsVo, вода будет отключена с 22:00 10 декабря до 6:00 12 декабря.

Отключение водоснабжения чиновники объяснили необходимостью проведения ремонтных работ для устранения протечки на магистральном водоводе.

«Поскольку для проведения ремонта требуется вывести из работы участок сети, то будет приостановлено горячее и холодное водоснабжение в ряде домов в Западной и Восточной части Вологды, — сообщает пресс-служба администрации города. — Для этого выбраны выходные дни, чтобы не затронуть работу социальных учреждений, попадающих в зону ограничений».

Жителей просят заранее запастись водой и не оставлять этот вопрос на последние часы перед отключением, поскольку одномоментная высокая нагрузка на систему водоснабжения может привести к техническим сложностям.

График подвоза воды 11 декабря:

№ п/п Адрес пункта подвоза воды Период подвоза воды ул. Возрождения, д. 74в с 14.00 до 17.00 ул. Гагарина, д. 80в с 14.00 до 16.00 ул. Казакова, д. 13 с 14.00 до 17.00 ул. Костромская, д. 4б с 14.00 до 17.00 ул. Ленинградская, д. 101а с 10.00 до 13.00 ул. Ленинградская, д. 138 с 19.00 до 21.00 ул. Ленинградская, д. 144-146 с 18.00 до 21.00 ул. Новгородская, д. 5 с 10.00 до 13.00 ул. Новгородская, д. 27 с 18.00 до 21.00 Окружное шоссе, д. 26 с 18.00 до 21.00 ул. Псковская, д. 7 с 10.00 до 13.00 ул. Псковская, д. 11в с 18.00 до 21.00 ул. Ярославская, д. 8 с 14.00 до 17.00 ул. Ярославская, д. 23-25 с 14.00 до 18.00 ул. Ярославская, д. 34 с 10.00 до 13.00 ул. Щетинина, д. 6 с 17.00 до 18.30

В администрации города заверяют, что сотрудники «Вологдагорводоканала» будут работать на месте ликвидации утечки круглосуточно.