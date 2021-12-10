Администрация Вологды опубликовала график подвоза воды на время отключения водоснабжения

Городская администрация Вологды опубликовала график подвоза воды на период отключения водоснабжения в Западной и Восточной частях областного центра. Как ранее сообщало NewsVo, вода будет отключена с 22:00 10 декабря до 6:00 12 декабря.
Отключение водоснабжения чиновники объяснили необходимостью проведения ремонтных работ для устранения протечки на магистральном водоводе.
«Поскольку для проведения ремонта требуется вывести из работы участок сети, то будет приостановлено горячее и холодное водоснабжение в ряде домов в Западной и Восточной части Вологды, — сообщает пресс-служба администрации города. — Для этого выбраны выходные дни, чтобы не затронуть работу социальных учреждений, попадающих в зону ограничений».
Жителей просят заранее запастись водой и не оставлять этот вопрос на последние часы перед отключением, поскольку одномоментная высокая нагрузка на систему водоснабжения может привести к техническим сложностям.
График подвоза воды 11 декабря:
|
№
п/п
|
Адрес пункта подвоза воды
|
Период подвоза воды
|
|
ул. Возрождения, д. 74в
|
с 14.00 до 17.00
|
|
ул. Гагарина, д. 80в
|
с 14.00 до 16.00
|
|
ул. Казакова, д. 13
|
с 14.00 до 17.00
|
|
ул. Костромская, д. 4б
|
с 14.00 до 17.00
|
|
ул. Ленинградская, д. 101а
|
с 10.00 до 13.00
|
|
ул. Ленинградская, д. 138
|
с 19.00 до 21.00
|
|
ул. Ленинградская, д. 144-146
|
с 18.00 до 21.00
|
|
ул. Новгородская, д. 5
|
с 10.00 до 13.00
|
|
ул. Новгородская, д. 27
|
с 18.00 до 21.00
|
|
Окружное шоссе, д. 26
|
с 18.00 до 21.00
|
|
ул. Псковская, д. 7
|
с 10.00 до 13.00
|
|
ул. Псковская, д. 11в
|
с 18.00 до 21.00
|
|
ул. Ярославская, д. 8
|
с 14.00 до 17.00
|
|
ул. Ярославская, д. 23-25
|
с 14.00 до 18.00
|
|
ул. Ярославская, д. 34
|
с 10.00 до 13.00
|
|
ул. Щетинина, д. 6
|
с 17.00 до 18.30
В администрации города заверяют, что сотрудники «Вологдагорводоканала» будут работать на месте ликвидации утечки круглосуточно.