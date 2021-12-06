В Вологде более, чем на сутки перекроют воду

06.12.2021 [Общество]

«Вологдагорводоканал» запланировал проведение ремонтных работ. В период с 22 часов 10 декабря до 6 часов 12 декабря 2021 года жилые дома и административные здания останутся без воды. Постановление об этом опубликовано на сайте компании «Вологдагорводоканал».

В это время городские коммунальщики будут ремонтировать водовод, проложенный в районе Окружного шоссе. Одновременно они отключат зональную насосную станцию.

Под отключение водоснабжения подпадают следующие здания города:

— улица Возрождения — дома №№ 9, 31a, 47, 47a, 49, 50, 50a, 52, 54, 72, 72a, 74, 74a, 74б, 74в, 76, 76a, 76б, 78, 82, 82a, 84 (котельная), 86a и 88 (детский сад № 117 «Капелька»);

— улица Восточная — дома №№ 1a, За, Зв;

— улица Гагарина — дома №№ 66, 70, 80, 80a, 806, 80в, 82, 82a, 87, 89;

— улица Казакова — дома №№ 2, 4, 6, ба (детский сад № 103 «Потешка»), 7, 7a, 7б, 8, 8a, 10, 10a, 10б, 11, 11a, 12(детский сад № 33 «Колосок»), 13, 13a, 15;

— улица Костромская — дома №№ 4, 4a, 4б, 5, 6 (школа № 30), 7, 8, 8a, 9, 10, 10a (детский сад № 95 «Сказка»), 12, 12a, 12б, 12в, 14;

— улица Ленинградская — дома №№ 85, 87, 87a (детский сад № 83 «Вишенка»), 89 (Дом культуры Подшипникового завода), 91, 93, 93a (детский сад № 86 «Ладушки»), 93б (детский сад № 3 «Воробушек»), 95, 95a, 97, 97б, 101, 101a, 101б, 103, 103a, 103б, 103в, 105, 105а, 107, 109, 109а, 109б, 113, 115, 136, 138, 140, 140a, 144, 14б, 148, 150, 150a, 152, 152a, 154, 156;

— улица Медуницинская — дома №№ 5, 15, 17, 19, 19a, 21 («Вологодский технический колледж»), 21a;

— улица Новгородская — дома №№ 1, 1a, 1б, 2, 2a, 3, 4, 4a, 4б, 4в, 5, 5a, 6, 7, 7a (детский сад № 85 «Подснежник»), 9, 9a, 9б, 9в, 9г, 11, 13, 15, 23, 25, 25a, 27, 27a, 29, 29a, 31 корпус 1, 31a, 33, 33a, 35, 35a, 37, 37a, 39, 39a, 40 41;

— Окружное шоссе — дома №№ 12 (ТРЦ «РИО»), 17, 17a, 18 (ТЦ «Аксон»), 19, 21, 21a, 22a, 23, 23a (школа № 33), 24, 24a, 26, 26a, 28, 30, 32, 25, 33, 35;

— Пошехонское шоссе — дома №№ 9, 9a, 9г, 9e, 11, 13, 13a (детский сад № 27 «Антошка»), 22 (ТРЦ «Мармелад»), 23 («Вологодская областная клиническая больница»), 23a (котельная), больничный комплекс (25, 25б, 27, 27б, 29, 29a), 26, 28, 30 («Вологодская областная инфекционная больница»), 31 («Вологодская областная детская клиническая больница»), 32, 33, 34, 36 («Вологодский областной противотуберкулезный диспансер»), 36a (котельная), 38, 38a, 38б, 40, 40a, 42, 44, 46, 48, 48a, 48б, 48в, 52, 52a, 52б;

— улица Псковская — дома №№ 1, 1a, 1б, 2 (ТЦ «Макси»), 3, За, 3б, 4, 4a, 5, 6, ба, 6б, 7, 7a, 8, 8a, 8б, 8в (детский сад № 115 «Акварель»), 9, 9a, 9б, 9в, 9г, 9д, 10, 10a, 11, 11 корпус 1, 11 корпус 2, 11a, 11б, 11в, 12, 12a, 12б, 14, 14a (детский сад № 101 «Машенька»), 15, 15a, 15б, 16, 19, 20;

— улица Развития — дома №№ 10, 11;

— улица Рождественская — дома №№ 3 корпус 1, 3 корпус 2;

— улица Сергея Преминина — дома №№ 46 (детский сад № 114 «Солнечный город»), 6, 8, 8a, 10, 10a, 10б, 12, 14;

— улица Тендрякова — дома №№ 23, 25, 25a, 27, 27a, 46 (школа № 28«);

— улица Трактористов — дома №№ 3, 5, 18;

— улица Щетинина — дома №№ 2 (ВИПЭ ФСИН России), 2a, 4, 6, 7, 8, 9, 21, 23;

— улица Ягодная — дом № 10;

— улица Ярославская — дома №№ 4, 6, 8, 8a, 10, 11, 12, 12a („Вологодский многопрофильный лицей“), 13, 14, 14a, 15, 16, 16a, 16б, 16в, 17, 17a, 17б, 18, 19, 19a, 20, 21, 21а, 22, 22a (детский сад № 99 „Почемучка“), 23, 23a, 23б, 24, 24a (детский сад № 98 „Хрусталик“), 26, 26a (школа № 3), 28, 30, 30a, 32, 32a, 34, 34a (школа № 41»), 36, 38, (детский сад № 108 «Гнёздышко»), 40, 40a, 44a, 42;

— деревня Рубцово — полностью.

Кроме того, давление воды будет снижено в домах микрорайона Тепличный.

Администрацией определён перечень пунктов подвоза питьевой воды (подвоз будет осуществляться 11 декабря 2021 года):

— ул. Возрождения, д. 74в — с 14.00 до 17.00;

— ул. Гагарина, д. 80в — с 14.00 до 16.00;

— ул. Казакова, д. 13 — с 14.00 до 17.00;

— ул. Костромская, д. 46 — с 14.00 до 17.00;

— ул. Ленинградская, д. 101a — с 10.00 до 13.00;

— ул. Ленинградская, д. 138 — с 19.00 до 21.00;

— ул. Ленинградская, д. 144-146 — с 18.00 до 21.00;

— ул. Новгородская, д. 5 — с 10.00 до 13.00;

— ул. Новгородская, д. 27 — с 18.00 до 21.00;

— Окружное шоссе, д. 26 — с 18.00 до 21.00;

— ул. Псковская, д. 7 — с 10.00 до 13.00;

— ул. Псковская, д. 11a — с 18.00 до 21.00;

— ул. Ярославская, д. 8 — с 14.00 до 17.00;

— ул. Ярославская, д. 23-25 — с 14.00 до 18.00;

— ул. Ярославская, д. 34 — с 10.00 до 13.00.

— ул. Щетинина, д. 6 — с 17.00 до 18.30.

 

Тэги: ЖКХ, отключение воды

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