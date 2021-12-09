Выставка текстильных коллажей Татьяны Соколовой проходит в Камерном театре в Вологде.

– Татьяна Соколова – художник декоративно-прикладного искусства, декоратор, дизайнер, мастер народно-художественных промыслов. Работает в технике текстильного коллажа, папье-маше. Сочетая разные фактуры ткани, стремится передать всю эмоциональность, которая лежит в начале творческого процесса и доходит до результата не расплескавшись, – говорится в анонсе выставки.

Ранее NewsVo рассказывал, что Татьяна Соколова, помимо текстильных панно, создает дизайнерские коллекции одежды.

– Именно к текстильному коллажу я пришла, наверное, лет десять назад. Однажды, когда я декорировала платья, подумала, почему бы не сделать декор как отдельный объект. Так я начала делать текстильные панно, – рассказала Татьяна Христофоровна NewsVo.

Посетить выставку могут зрители Камерного драматического театра https://vk.com/chamtheatre перед спектаклями. Театр находится по адресу: Вологда, Мира, 20 (вход со двора), телефон: 50-22-34.

Напомним, в декабре в камерном театре запланированы спектакли, в том числе премьера, а также новогодние шоу: