Выставка текстильных коллажей Татьяны Соколовой проходит в Камерном театре в Вологде.
– Татьяна Соколова – художник декоративно-прикладного искусства, декоратор, дизайнер, мастер народно-художественных промыслов. Работает в технике текстильного коллажа, папье-маше. Сочетая разные фактуры ткани, стремится передать всю эмоциональность, которая лежит в начале творческого процесса и доходит до результата не расплескавшись, – говорится в анонсе выставки.
Ранее NewsVo рассказывал, что Татьяна Соколова, помимо текстильных панно, создает дизайнерские коллекции одежды.
– Именно к текстильному коллажу я пришла, наверное, лет десять назад. Однажды, когда я декорировала платья, подумала, почему бы не сделать декор как отдельный объект. Так я начала делать текстильные панно, – рассказала Татьяна Христофоровна NewsVo.
Посетить выставку могут зрители Камерного драматического театра https://vk.com/chamtheatre перед спектаклями. Театр находится по адресу: Вологда, Мира, 20 (вход со двора), телефон: 50-22-34.
Напомним, в декабре в камерном театре запланированы спектакли, в том числе премьера, а также новогодние шоу:
- 10 декабря «Уберите руки» (А.Гельман) (12+)
- 11 декабря «Душечка» (А.Чехов) (16+)
- 12 декабря «Хлопок одной ладони» (Музыкальные притчи Джона Леннона) (12+)
- 10 декабря «Пять четвертинок апельсина» (Дж.Харрис) (16+)
- 17 и 18 декабря Премьера. «Неточка» (Ф.Достоевский) (16+)
- 22 декабря «с-Нежная королева» (16+)
- 23-30 декабря Новогоднее шоу «О чем поют снегурочки» (16+)