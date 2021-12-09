Жителя Тотьмы осудили за убийство собутыльника

09.12.2021 [Происшествия]

В Тотьме суд вынес приговор 59-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве собутыльника.

Как NewsVO сообщал ранее, тело 36-летнего погибшего было обнаружено в его квартире на улице Бабушкина вечером 22 мая. О гибели мужчины заявила сожительница подсудимого и сказала, что убийство совершила она.

«Однако в ходе грамотно проведенных первоначальных следственно-оперативных мероприятий ее версия была опровергнута путем получения прямых доказательств причастности к содеянному ее сожителя, распивавшего в тот день спиртное с потерпевшим», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде семи с половиной лет колонии строгого режима.

Ранее NewsVO сообщал, что жительница Вологды из ревности зарезала знакомую.

Тэги: пьянка, убийство, приговор

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