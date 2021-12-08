С череповецкого предпринимателя взыскали 40 тысяч рублей за продажу контрафактного набора игрушек «Три кота»

08.12.2021 [Общество]

В Череповце суд рассмотрел иск АО «Сеть телевизионных станций» к местному предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

В обосновании иска истец указал, что его представители приобрели в магазине ответчика контрафактный набор игрушек «Три кота». Факт продажи подтверждается чеком и видеозаписью.

«На товаре имеются изображения персонажей Карамелька, Коржик, Компот, Мама, Папа, Лапочка, Гоня и логотипа „Три кота“. Исключительные права на распространение данных объектов интеллектуальной собственности на территории РФ принадлежат АО „Сеть Телевизионных Станций“ и ответчику не передавались», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

За нарушение исключительных прав «Сеть телевизионных станций» просила взыскать с предпринимателя 80 тысяч рублей компенсации. Ответчик не признал иск и просил снизить размер компенсации.

Суд уменьшил размер компенсации в два раза и взыскал с ответчика 40 тысяч рублей компенсации и 2 419 рублей возмещения судебных расходов в пользу истца. Решение вступило в законную силу.

Ранее NewsVO сообщал, что с грязовецкого предпринимателя взыскали 70 тысяч рублей за незаконное использование персонажей из мультфильма «Свинка Пеппа».

Тэги: предприниматель, иск, правообладатели, контрафакт

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