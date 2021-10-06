С грязовецкого предпринимателя взыскали 70 тысяч рублей за незаконное использование персонажей из мультфильма «Свинка Пеппа»

В Грязовецком районе суд рассмотрел иск правообладателя персонажа Свинка Пеппа к местному предпринимателю о взыскании с него возмещения ущерба за использование указанного персонажа без соответствующего разрешения.

По материалам дела, в сентябре 2018 года предприниматель за 400 рублей реализовал набор игрушек с изображениями персонажей: «Свинка Пеппа», «Мама Свинка», «Папа Свин», «Поросенок Джордж», «Зебра Зоя», «Крольчонок Ребекка», «Пони Педро», «Мисс Крольчиха», «Щенок Дэнни», «Мама Овца», «Мадам Газель», «Бабушка Свинка», «Киска Кэнди».

Истец просил взыскать с ответчика 140 тысяч рублей — по 10 тысяч рублей за каждого персонажа.

«Факт продажи контрафактного товара ответчик не оспаривал, но просил принять во внимание, что в настоящее время не имеет постоянного источника дохода, деятельность в качестве предпринимателя прекратил», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Суд снизил размер компенсации до пяти тысяч рублей за каждого персонажа и взыскал с ответчика 70 тысяч рублей возмещения ущерба и 4785 рублей компенсации судебных расходов в пользу истца. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее newsVO сообщал, что в Череповце предпринимателя, который продавал фигурки Ждуна оштрафовали на 5,2 млн. рублей.