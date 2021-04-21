Предпринимателя из Череповца, продававшего фигурки Ждуна, оштрафовали на 5,2 млн рублей

21.04.2021 [Общество]

За весь 2020 год и первый квартал 2021 года правообладатели взыскали 30 976 000 рублей через Арбитражный суд Вологодской области. Как правило, суды проходят из-за исключительных и авторских прав на фантазийных персонажей, медиа-контент и электронные гаджеты.

Так, в указанный период обладатели прав на персонажей мультфильма «Сказочный патруль» и «Ми-ми-мишки» обратились в вологодский суд 73 раза, правообладатели логотипа «JBL» — 65 раз; обладатели прав на персонажей серии игр и мультфильмов «Энгри Бердз» — 45 раз; правообладатели «Трех котов» — 37 раз; обладатели авторских прав на персонажей мультфильмов «Лунтик» и «Барбоскины» — 29 раз; правообладатели мультфильма «Робокар Поли» — 24 раза; правообладатели на персонажей мультика «Свинка Пеппа» — 18 раз; обладатели авторских прав на мультипликационных персонажей «Маша» и «Медведь» — 16 раз; обладатели исключительных прав на персонажей мультфильма «Буба» — 5 раз; обладатели прав на «Фиксиков» — 4 раза;  ООО «Смешарики» — 1 раз.

С нарушением авторских прав на территории Вологодской области продавались детские игровые наборы, конструкторы, детская одежда и обувь, столовые приборы, кондитерские изделия, наборы для рисования, DVD-диски, портативные колонки и наушники.

 — ООО «Си Ди Лэнд контакт», обладатель авторских прав на фантазийное существо «Ждун», в указанный период времени в суде первой инстанции выиграло спор у индивидуального предпринимателя из г. Череповца на сумму 5 200 000 рублей компенсации за незаконное использование произведения изобразительного искусства (А13-20894/2019). После вступления решения суда в законную силу все вещественные доказательства были уничтожены, — сообщает объединенная пресс-служба судов. 

Как следует из материалов дела, предприниматель через специальный сайт продавал брелоки со Ждуном, а также подушки со Ждуном, мягкие игрушки Ждун разных цветов, фигурки Ждун антистресс. 

Ранее NewsVo сообщал, что 40-летнего вологжанина обвиняют в том, что он продал четыре нелицензионных диска с фильмом «Движение вверх», причинив ущерб правообладателю в размере 1 204 955 017 рублей.  

Тэги: авторские права

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